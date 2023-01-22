Maçtan sonra saha karıştı, taraftarlar sahaya girdi

Grup'ta Sakinşehir Seferihisarspor'un, Urla Belediyespor'u sahasında konut ettiği maçın sonunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları maçı izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün saat 13.00'te Seferihisar İzzet Gül Stadı'nda meydana geldi. Grup'ta oynanan Sakinşehir Seferihisarspor ile Urla Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Sakinşehir Seferihisarspor 3-0 kazandı. İddiaya göre, soyunma odalarına giden Urla Belediyesporlu futbolculara, tel örgülerin üzerinden sahaya atlayan taraftarlar saldırdı. Tekme ve yumruklu kavgada bazı futbolcular ve fanatik taraftarlar yaralandı. 20 dakika süren olaylarda, soyunma odasında mahsur kalan Urla Belediyesporlu sporcular ve hocaları, ilçelerden takviye gelen polis ekipleri tarafından, güvenli şekilde stattan çıkarıldı. Tekme ve yumruklu kavga anı ise maçı izleyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.