Madalya avcısı özel sporculardan Rektör Budak'a ziyaret

Ege Üniversitesi (EÜ) Gençlik ve Spor Kulübü'nün dört özel sporcusu, Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Toplamda 14 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Egeli sporcular EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Gençlik ve Spor Kulübü'nden dört özel sporcu, Antalya'da düzenlenen 81 il ve KKTC'den 130 spor kulübünün katılım gösterdiği Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. EÜ Gençlik ve Spor Kulübünün özel sporcularından milli sporcu Şevval Tekin, 6 mental barajını geçerken, 3 altın, 3 de gümüş madalya kazandı. Bir diğer milli sporcu Özgün Öktem, 6 down barajını geçerken, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sporculardan Deniz Can Ertan, 8 otizm barajını geçti; ayrıca 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Son olarak 7 otizm barajını geçen sporcu Ege Berk Çiğdem, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Toplamda 14 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak ciddi bir başarıya imza atan özel sporcular, antrenörleri ve aileleriyle EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Sporcularla yakından ilgilenen Rektör Budak, "Göreve geldiğim süreçte ilk işlerimizden birisi Gençlik ve Spor Kulübümüzü yeniden yapılandırmak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da destekleriyle gerek spor alanlarımızda gerek spor materyallerimizde ciddi yenilemeler yaptık. Sporcu sayımız hızla arttı ve azimle çalışan genç sporcularımız, kısa sürede önemli başarılara imza atarak bizleri onurlandırdı. Daha çok spor yapmaları için gençlerimizi teşvik ediyoruz. Kaliteli bir eğitim alan öğrencilerimizi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de destekliyoruz. Son olarak özel sporcularımız, Antalya'da düzenlenen şampiyonada büyük başarı elde etti. Madalya avcısı gençlerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum. Gençlerimizin başarısı daim olsun” diye konuştu.

Egeli sporcuların aileleri, desteklerin dolayı Rektör Budak'a teşekkür etti.