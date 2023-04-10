Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parka ışıklandırma istiyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu parka mahalle sakinleri, ışıklandırma ve kamera sistemi kurulmasını istiyor.

Karabağlar ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi, 9683 Sokak içerisinde bulunan Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı'nı mesken tutan madde bağımlıları mahalle sakinlerini korkutuyor. Tedirgin olan mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi yetkililerine bilgi verdiklerini ancak kimsenin kendileri ile ilgilenmediklerini dile getirdi. Mahalle sakinleri, çocuklarını korkmadan parka çıkarabilmek için yetkililerden ışıklandırmanın yapılmasını, kamera sistemi kurulmasını ve parkın daha sık kontrol edilmesini istiyor.

Bir yıldır şikayet ediyoruz duyan yok

Mahalle sakini Firuzan Serdar, “Çocuklarımız için güzel park yaptılar. Allah razı olsun ama akşam olduğu zaman hırsızı, madde bağımlısı geliyor. Biz çocuklarımızı parka gönderemiyoruz. Korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Park yapıldığından beri İzmir Büyükşehir Belediyesine aydınlatma ve kamera sistemi kurulmasını istediğimizi söylüyoruz. Onlar da sorumluluğu Karabağlar Belediyesine atıyor. Karabağlar Belediyesine söylediğimiz zaman da onlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgilendiğini söylüyorlar. Bir yıldır yetkililere söylüyoruz ama kimse bizimle ilgilenmiyor. Çocuklarımız için yapıldı bu park ama madde bağımlıları mesken tuttu. Parkımıza bir an önce ışıklandırma ve kamera sisteminin kurulmasını ve çocuklarımızı gönül rahatlığıyla parka çıkarmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan park, geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından hizmete açılmıştı.