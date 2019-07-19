Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi için protokol tamam

İzmir'de imzalanan karşılıklı protokolle, 3 katlı bina ücretsiz olarak 10 yıllığına ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi' olarak kullanılması için Konak Belediyesi'ne devredildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ta yeni madde bağımlılığı tedavi merkezi için protokolü imzaladı. Basmane'de Oteller Sokağı'nda Serap Alper'in sahibi olduğu bina, düzenlenen protokolle Konak Belediyesi'ne tahsis edildi. 3 katlı binanın ücretsiz olarak 10 yıllığına ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi' olarak kullanılacağı belirtildi.

Yapılacak tadilat, bakım ve onarımın ardından kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan merkezde Konak Belediye Meclisi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu tarafından da çeşitli eğitimler düzenlenecek. 10 yıl süreyle Konak Belediyesinin hizmet alanı olarak kullanılacak olan bu merkezle, özellikle gençlerin madde bağımlılığından kurtarılması amaçlanıyor.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda kararlı olduklarının bir kez daha altını çizdi. Başkan Batur, Konak'ın uyuşturucu bağımlılığı ile çok fazla sorun yaşayan bir ilçe olduğunu belirterek, "Bağımlılıklarla sadece polisiye tedbirlerle mücadele etmek yeterli olmaz. Eğitim konusunda yapılacak çalışmalarla ve birlikte gençlerimizin uyuşturucudan kurtulması için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bir kişiyi bile kurtarsak bizim için başarıdır. Gençlerimizin geleceğini kurtaracak ve onlara umut verecek olan bu merkezi açmamız için vesile olan Serap Alper ve eşi Dilaver Alper'e teşekkür ederim. Çok hayırlı bir iş yaptılar" dedi.