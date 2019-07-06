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Madımak'ta hayatını kaybedenler için Çeşme'de panel

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Otel’de hayatını kaybeden 35 kişinin anısına bir panel düzenledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Otel'de hayatını kaybeden 35 kişinin anısına bir panel düzenledi.


Çeşme ilçesinde, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Otel'de hayatını kaybeden 35 kişi düzenlenen panelde anıldı. Panelde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Madımak'taki olayda ölen şair Metin Altıok'un kızı ve eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok, yine olayda ölen şair Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ve Madımak Müze Komitesi Üyesi İsmail Ateş konuşmacı olarak yer aldı. Sanatçı Öznur Korkmaz da sazı ve türküleriyle panelde yerini aldı. Korkmaz'ın söylediği türkülere katılımcılar, koltuklara bırakılan ölen kişilerin fotoğraflarını kaldırarak eşlik etti.


Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesinde düzenlenen panel, soru-cevap kısmıyla son buldu.

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