Mahalleli istedi, belediye yaptı

3063 Sokak'ta vatandaşların talepleri doğrultusunda açılan yolu ve müze arkasında devam eden doğal gaz çalışmalarını inceleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gökkuşağı Parkı'nın bir üst caddesinde yer alan 3063 Sokak'ta bulunan evlerin dağa yakın olması sebebiyle evlerde oluşan rutubet sorununa çözüm sunmak amaçlı vatandaşlardan gelen talep üzerine yol çalışmaları başladı. Çalışmanın yapıldığı sokakta vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ceritoğlu Sengel daha sonra müze civarındaki doğal gaz çalışmalarını da inceledi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in İzmir Gaz ile yaptığı görüşmeler sonucunda başlayan çalışmalar kapsamında hat döşemeleri ve aynı zamanda taş döşemeleri devam ediyor. Müze çevresinde devam eden doğal gaz çalışmaları vatandaşlardan gelen talebin yerine getirilmesi sebebiyle önem taşıyor.

Rutubet sorunu çözülüyor

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Gökkuşağı Parkı'nın bir üst caddesinde yer alan 3063 sokakta yol yoktu. Bu sokakta bulunan evlerin dağa yakın olması sebebiyle rutubet sorunu yaşanıyordu. Bir an önce yolun açılması gerekiyordu. Buradaki hanelerde oturan vatandaşlarımızın çok uzun zamandan beri talebiydi. 200 metreden fazla bir yol açımını yerine getiriyoruz. Açılan yolla uzun süredir 3063 sokakta bulunan vatandaşların talebi yerine getirildi. Atatürk Mahallesi'nde müzenin arkasındaki yolda uzun süreden bu yana talep edilmiş olan doğal gaz hattının döşenmesi devam ediyor. Uzun süreden beri bizim İzmir Gaz ile olan mevcut hatların döşenmesine ilişkin çalışmalarımız vardı. Umut ediyoruz bir dahaki kışa artık buradaki evlerin hepsine doğal gaz gelmiş olacak” dedi.