Mahalleliden Karşıyaka Belediyesine imar planı tepkisi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüm için Karşıyaka Belediyesi tarafından askıya çıkartılan imar planının usulsüz olduğunu iddia ederek, belediyeye tepki gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamını, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık bölgede beklenen 1/1000 ölçekli imar planları Karşıyaka Belediyesi'nde askıya çıktı. Askıya çıkartılan imar planları sebebiyle mahalle sakinleri, taşınmazları karşılığında çok düşük bir pay verileceği iddia ederek Karşıyaka Belediyesine tepki gösterdi. İmar planına itirazda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, mahallede belediyenin de çok sayıda tapulu arazisi olduğunu, bu arazilerin tamamen imara açık olarak dönüşüme gireceğini; ama mahalle sakinlerinin arazilerinin değerlerinin düşürüldüğünü iler sürdü.

İmar planının askıya çıkartılması konusunda Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalle sakinlerine verdiği sözü hatırlatırken, mahalle sakinlerinin avukatlığını yapan Avukat Yasemin Şen de, belediyenin imar planında revizyon yapması gerektiğini dile getirdi.

"Tepeden inme şekilde bu plan sunulmuştur"

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin avukatı Yasemin Şen, askıya çıkartılan imar planının tepeden inme bir şekilde sunulduğunu öne sürdü. Avukat Şen, "Modern şehirleşmede şehir planları, kent planları, imar planları, o bölge halkının ihtiyaçları gözetilerek, onları bilgilendirerek yapılması gerekir; ama mevcut durumda halk bilgilendirilmemiştir. Halkla uzlaşı sağlanmadan adeta tepeden inme şekilde bu plan sunulmuştur. Planda halkın mülkiyet hakkına zarar veren pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu civarda Karşıyaka Belediyesinin çok sayıda tapulu arazisi bulunmaktadır. Halkın arsaları yeşil alan, yol olarak belirlenmişken belediyenin arsaları tamamen imara açık durumdadır. Bu konuda Karşıyaka Belediyesi tarafından halka bir kamulaştırma bedeli ödenmeyeceği, onlara sadece yer gösterileceği bilgisi bize verilmiştir; ancak yer göstermenin nerede yapılacağı, hangi mahallede olacağı, hangi arsada yapılacağına dair bir bilgi de verilmemiştir. Dolayısıyla burada insanlar yıllardır yaşadıkları evini, mahallelerini, komşularını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu mülkiyet hakkının doğrudan ihlali niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

"İmar planında revizyon yapılmalıdır"

Askıya çıkartılan imar planıyla Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin haklarının gasp edildiğini belirten Avukat Yasemin Şen, belediyenin imar planında revizyona gitmesi gerektiğini savundu. Avukat Şen, "Bu bölgede yoğun bir şekilde gecekondulaşma mevcut; ama bir yandan bu mahalle oldukça değerli bir mahalledir; çünkü kaya zemini oldukça sağlamdır ve deniz manzaralı bir mahalledir. Karşıyaka'da bu özelliklere sahip başka bir mahalle bulunmamaktadır. Burada gecekondu sahiplerinin haklarının da gözetilmesi gerekmektedir. 2981 sayılı kanun gereğince burada belediye, rayiç bedel karşılığı tapu vermeyi teklif etmesi gerekirken, bunu yapmadı. Aksine gecekondu sahipleri imar barışı, imar affı, yapı kayıt belgesi gibi bir çok masrafa girip, vergi ödeyerek evrak sunmalarına rağmen onların bu haklarını gasp edilmiştir. Belediye onları işgalci ilan ederek bu imar planlarını yapmıştır. Verilen emsal oldukça düşüktür. Civar mahallelerle karşılaştırıldığında, özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nin kaya zemini de düşünüldüğünde, diğer mahallelere göre verilen emsal oldukça düşüktür ve bütün arsalardan yüzde 45 dop payı kesilmiştir. Üzerine bir de vatandaşın 2-2,5 emsallerle elinde kalan inşaat alanı zaten çok düşük olmaktadır. Bunun bir de inşaat şirketleri ile paylaşıldığı düşünüldüğünde, aslında birçok mahalleliye neredeyse 1 daire bile düşmemekte. Süreçte bu tarz hukuksuzluklar bulunmaktadır. Bizim temennimiz, belediyenin buraya gelip, halkı dinleyip, halkla uzlaşı halinde, onların ihtiyaçları gözetilerek imar planında revizyon yapılmasıdır" diye konuştu.

"Bu halk size oy verirken değil de şimdi mi işgalci oldu"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, imar planına karşı çıkanları işgalci olmakla suçladığını iddia eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Dağhan, "Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Ben söz veriyorum; bu imar çıkmadan önce halkı toplayacağız, bu imarda kimin zararlı olacağını, kimin karlı olacağını açıklayacağız' dedi. 'Bu imar eğer halkın yararına olmayacaksa bu imarı çıkarmayacağız' demişti. Ben kendisine buradan da söylüyorum; bu imar bizim zararımızadır. Burada onları hiç görmedik. Buraya hiç gelmediler, halkı dinlemediler. Biz isterdik ki, buraya gelsinler, bu halkı dinlesinler. Burası deniz manzaralı bir mahalle. Yarın burada rantçılar cirit atacak. O yüzden biz Cumhuriyet Mahallesi vatandaşlarının mağdur edilmemesi istiyoruz. Belediyenin kendi taşınmazlarını koruyup da halkı yerinden etmesi çok yanlış bir olaydır. Seçim döneminde buraları gezip esnafla bir araya gelip, 'Ben buraların çocuğum' diyen başkan şimdi niye gelmiyor. Cumhuriyet Mahallesi halkı için işgalci diyor. Bu halk mart ayında size oy verirken işgalci değil de şimdi mi işgalci oldu" sözlerine yer verdi.

İmar planı nedeniyle mağdur olduklarını belirten Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Mahmut Akgözlü de, sorunun çözülmesi için çağrı yaptı. Akgözlü, "Belediyenin askıya almış olduğu imara tamamen karşıyız. Bu imar halkın çıkarları gözetilerek yapılmış bir imar değildir. Bu imara biz hepimiz tamamen karşıyız. İnsanlardan yüzde 45 terk istiyorlar, acaba kendi paylarından yüzde 45 terk vermişler mi? Hiç bir yetkili buraya gelmemiştir. Biz belediye başkanını buraya bekliyoruz."

İmar planı askıya çıktığında açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Plana dair itirazlar bölgede yaşayan vatandaşlarca tapu ve kimlik bilgileri ile planın parsellerine ilişkin bölümüne itiraz edebilir. İtiraz geldiği taktirde tüm itirazlar, meclisimizce tekrar değerlendirilir, bir hata varsa düzeltilir ama plan artık belli. Planlar kesinleştikten sonra parselasyon çalışması yapılacak. Umuyorum çok fazla itiraz olmaz ki süreç hızlı ilerler. Biz planların doğru olduğundan eminiz. Amacımız; mahalledeki sorunlu yapıların bir an önce yenilenmesi ve mahallenin hak ettiği değeri bulacak şekilde planlanmasını sağlamak. Çalışma tamamlandığında Cumhuriyet Mahallesi yaşamak ve yatırım yapmak için tercih edilir bir bölge haline gelecek" açıklamasında bulunmuştu.