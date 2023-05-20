Mahalleliye kesik lastik şoku

İzmir Buca'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir mahallede bulunan onlarca arabanın lastiklerini patlattı. Sabah uyandıklarında araç lastiklerinin patladığını gören vatandaşlar şoke olurken, şahısların bulunması için harekete geçti.

İzmir'in Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 288/16 ve civarındaki sokaklarda bulunan onlarca aracın lastiklerini kesti. İşe gitmeye hazırlanırken lastiklerin patladığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüpheli şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

"Yeni lastik almak zorunda kaldık"

Rıza Altın isimli mağdur vatandaş, "Sabah kalktık, mahalledeki araç lastiklerinin bıçaklandığını gördük. Çevre sokakları da sayarsak neredeyse 100 arabanın lastikleri kesilmiş. Sadece bizim sokakta 30 aracın lastikleri patlak. Lastikler yan şekilde bıçaklanmış. Eğer dik olarak bıçak atılsa yama yapma imkanı olurdu ama herkes yeniden lastik almak zorunda kaldı. Herkese en az 5 bin lira masraf çıktı. Bunu kim ya da kimler yaptıysa şikayetçiyiz. Şüpheli şahıslar üzerinde gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi. İsmail Atalay isimli mağdur vatandaş ise "Bu insanlara ne yaptık da malımıza zarar verdiler? Bu çok ayıp bir şey. İşe giderken arabanın lastiğinin kesildiğini gördüm. Bize yazık günah değil mi? Yeni lastik almak zorunda kaldım, 6 bin lira masraf ettim. Polise haber verdik. Ekipler geldi baktı. Allah bunu yapanları ıslah etsin" diye konuştu.