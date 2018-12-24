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Mahkemeden İZBAN hakkında ek seferlerin durdurulması kararı

Demiryol-İş İzmir Şubesi’nin, İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)’nde devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada hakim, yapılan keşfin ardından seferlerin durdurulmasına karar verdi.

Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'nde devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada hakim, yapılan keşfin ardından seferlerin durdurulmasına karar verdi.


Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, grev kırıcılığı sebebiyle ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada Karşıyaka 1. İş Mahkemesi tarafından karar açıklandı. Kararda mahkeme, yapılan keşfin ardından seferlerin durdurulmasına karar verdi.


İzmir'de ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'nde çalışanlar, 14 gün önce toplu iş sözleşmelerinde anlaşılamaması nedeniyle greve gitmişti.


İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletiliyor.

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