Mahkemeden İzmir'deki binlerce depremzedeyi üzen karar

Karar İzmirli depremzedeleri üzerken, süreci yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kamu yararının göz ardı edildiğini söyledi.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediye meclisleri, depremzede vatandaşların konut mağduriyetini gidermek için emsal artış kararı almıştı. Daha sonra bu karar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından mahkemeye taşınmıştı. Bu gelişmelerin ardından mahkeme karar hakkında yürütmeyi durdu. Mahkemenin bu kararı İzmirli depremzedeleri üzdü.

"Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız"

Süreci yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, kararın depremzede vatandaşların mağduriyetlerini artırdığını, kamu yararının göz ardı edildiğini söyledi.

Sandal, karara itiraz edeceklerini ifade ederek, "Bayraklı'yı vuran depremin ardından, konutlarına yeniden kavuşmak konusunda mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz sıfır faizli krediye ulaşamadı. Evlerini yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları kredi miktarlarına erişemedi. Bu konudaki mağduriyeti bir nebze de olsa gidermek için, kamu yararını gözeterek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile birlikte emsal artışı kararı almıştık. Bilirkişi raporlarında da ‘üstün kamu yararına' vurgu yapıldığı halde verilen yürütmeyi durdurma kararı ne yazık ki deprem mağdurlarını bir kez daha üzdü. Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız. Depremzedelerimizi daha fazla mağdur etmemek adına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyükşehir belediyemizle birlikte yanlarında olacağız ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.