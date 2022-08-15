Mahmut Bilir, Menemen FK'da

Menemen FK, 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i kadrosuna katarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak defansif orta saha oyuncusu Mahmut Bilir'i kadrosuna attı. İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra profesyonel kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Gazişehir, Gaziantep FK ve Sarıyer formaları giyen Mahmut Bilir, 2019-2020 sezonunda Menemen FK'de (Eski adıyla Menemen Belediyespor) görev almıştı. Kariyerinde bugüne kadar 273 resmi müsabakada forma giyen Mahmut Bilir, bu maçlarda 29 gol kez gol sevinci yaşadı.