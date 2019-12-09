Mahsun Kırmızıgül'ün aşk filmine İzmir'de muhteşem gala

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği aşk filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile İzmir Optimum'da gerçekleştirildi.

İzmir Optimum yine önemli bir filmin özel gösterimine ev sahipliğini yaptı. Mahsun Kırmızıgül'ün yanı sıra Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Meral Çetinkaya, Ali Sürmeli, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Sinan Çalışkanoğlu ve Metin Yıldız'ın da katıldığı galada oyuncular önce ziyaretçilerle söyleşide buluştu. Yoğun katılımın yaşandığı galada, ünlü oyuncular daha sonra hayranlarıyla hep beraber filmi izledi. Film gösterimine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de katıldı.

Filmin büyük bölümü Yeni Foça'da çekildi

Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan filmin çekimlerinin önemli bölümü İzmir Foça'ya bağlı Yeni Foça Mahallesinde gerçekleşirken, 60'lı yıllarda geçen film için o döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Filmde 7 bin kostüm hazırlandı ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.

"İlk filmde bu kadar övgü almamıştım"

Film öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, filmin çok sayıda izleyiciye ulaşacağına inandığını belirterek, "Dört bir yandan filmle ilgili övgüler alıyoruz. İlk filmde bu kadar övgü almamıştım. İstanbul galasından sona ikinci kez filmi İzmirlilerle birlikte izleyeceğiz. Seyircinin tepkisini böyle özel gösterimlerde alabiliyorum. O tepkiyi izleyici verdiğinde mutlu oluyorum" dedi.

Filmin başrol oyuncularından Mert Turak da "Zor bir süreçti. Hep beraber çalıştık. Bir aktörün hayatında oynayabileceği sayılı performanslarından biriydi. Mahsun Kırmızıgül de bana güvendi. Büyük isimlerle çalıştık. Bir İzmirli oyuncu olarak İzmir'de çalışmanın keyfi çok başka. Aziz karakteri, benim için enteresan bir yolculuktu" diye konuştu.