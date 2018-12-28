Makas atan araç trafikte dehşet saçtı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir otomobilin iddiaya göre makas atması sonucu kaza meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah U. (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken iddiaya göre makas atmaya başladı. Bir süre sonda direksiyon hakimiyetini kaybeden Emrah U., aynı istikamette giden Rahim Yılgın'ın (35) kullandığı 64 LK 442 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil takla atmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık intikal etti. İtfaiye ekipleri kaza sonucu, otomobildeki kişileri çıkarttı. Meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, iki otomobilde hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.