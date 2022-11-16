Makedon hastaya, Türk şifası

Kanseri nüks edince doktorunun “HİPEK” (sıcak kemoterapi) tedavisi önerdiği Makedonyalı Verka Georgievska (67) Türkiye'de şifa buldu. Eşi için internette HİPEK tedavisi uygulayan hekimlerin tedavi sonuçlarını ve bilimsel yayınlarını araştırdığını belirten Alman asıllı Profesör Dimitar Georgievska, “Bu bilgiler ışığında eşimi İzmir Kent Onkoloji Merkezi'nde Prof. Dr. Aras Emre Canda'ya emanet ettim. Başarılı ameliyat ve HİPEK uygulamasının ardından sağlıkla ülkemize dönüyoruz. Teşekkürler Türkiye” dedi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan, emekli elektrik-elektronik mühendisi Profesör Dimitar Georgievska (67), emekli elektrik teknisyeni olan, iki çocuk annesi eşi Verka ile sağlık arayışı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

2 yıl önce karın zarına yayılmış kolon kanseri nedeniyle eşinin kalın bağırsağının bir kısmının, rahim ve yumurtalıklarının alındığını belirten Georgievska, “Eşim ameliyattan sonra 22 kür kemoterapi gördü; ancak kemoterapi sırasında hastalığında ilerleme oldu. Üsküp'teki doktorumuz yeniden ameliyat olmasını ve sıcak kemoterapi denilen HİPEK tedavisi önerdi. Bu tedavi bizim ülkemizde teorikte var; ancak pratikte uygulanmıyor” dedi.

“Sağlıkla ülkemize dönüyoruz”

İnternette HİPEK tedavisi üzerine geniş bir araştırma yaptığını söyleyen Georgievska, “İnternette araştırırken karşıma eylül ayında İstanbul'da yapılan, 33. Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Derneği'nin kongresinde HİPEK konusu detaylı olarak karşıma çıktı. Kongreye katılan Genel Cerrah Prof. Dr. Aras Emre Canda ve Prof. Dr. Cem Terzi'nin bu konudaki sunumlarını izledim, tüm yayınlarını okudum. Ardından Dr. Canda ile online görüşme yaparak eşimin tüm hastalık sürecini anlattım ve yapılan tetkiklerini gönderdim. Dr. Canda tetkikleri inceledikten sonra eşimin ameliyat şansının olduğunu söyledi ve hiç zaman kaybetmeden eşimi İzmir'e Kent Onkoloji Merkezine getirdim. Prof. Dr. Canda 7 Ekim'de eşimi ameliyata aldı. Karın içindeki nüksetmiş hastalığı büyük bir ameliyat ile temizledikten sonra karın içine sıcak kemoterapi (HİPEK) uyguladı. Çok uzun süren bir ameliyattı; ama sonuç çok iyi oldu. Taburcu olduktan bir hafta sonra kontrolümüz de yapıldı ve şimdi sağlıkla ülkemize dönüyoruz. Doktorumuza daha internette araştırma yaparken inanıp güvenmiştik, yanılmadık. Tüm hekimlere, hemşirelere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Karın zarına yayılmış kalın bağırsak kanseri

Öte yandan Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Onkoloji Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Canda, hastanın tanısı, genel durumu ve uygulanan tedaviler konusunda şu bilgileri verdi:

“Verka Hanım daha önce karın zarına yayılmış kalın bağırsak kanseri nedeni ile ameliyat olmuş; ancak o ameliyat sırasında karın içindeki hastalığı tamamen temizlenememiş. Ameliyat sonrası uygulanan kemoterapiler ile hastalık önce bir süre kontrol altına alınabilmiş; ancak ardından kemoterapiye yanıt azalmış ve hastalıkta ilerleme başlamış. Bize ulaştıktan sonra online görüşmeler yaptık ve radyolojik tetkiklerini inceleyip onkoloji konseyinde değerlendirdik. Karın içerisindeki hastalığının ameliyat ile temizlenme şansı vardı. Bunun üzerine kendilerini tedavi için ülkemize davet ettik. Ameliyat ve ameliyat sonrası iyileşme dönemi çok başarılı geçti. Hastamıza yaptığımız sitoredüktif cerrahi adı verilen büyük ve uzun süren bir ameliyat ile karın içindeki yaygın hastalığını temizleyebildik. Ardından da karın içinde kalabilecek gözle görülmeyen kanser hücrelerine yönelik HİPEK (karın içi sıcak kemoterapi) uyguladık. Hastamızı sağ salim memleketine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz.”