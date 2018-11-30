Mama, anne sütünün yerini alıyor

Dr. Aydın Erdemir, son yapılan araştırmalara göre ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek oranının yüzde 30 olarak belirlendiğini söyledi. Her 10 bebekten 7'sine 6 ay içinde çeşitli sebeplerle mama başlandığını belirten Doç. Dr. Erdemir, “Anneler sabırsız ve telaşlı. Bebek ilk günlerde iyi ememediği için kilo alamayınca anne panikleyip çareyi mamada arıyor. Bu nedenlerden biri. Oysa anne sütüyle beslenmenin bebeğin tüm geleceğini etkileyeceği bilinerek, anne sütünde ısrarcı olunmalı” dedi.

Yeni doğmuş bir bebek için en ideal besinin kendi annesinin sütü olduğunu vurgulayan Kent Alsancak Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdemir, ilk 6 ayda anne sütü ile bebek beslenmesi üzerine yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçlar için “Maalesef” diyen Doç. Dr. Erdemir şöyle konuştu: “Eğer annede herhangi bir eksiklik yoksa anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yeter. Anne sütünün hem bebek için hem de anne için birçok faydası bulunmaktadır. Bebekte enfeksiyon, alerjik hastalık, kabızlık, gaz sancısı, lösemi ve lenfoma gibi kanserlerin gelişme riskini azaltır, diş ve çene gelişimini olumlu yönde etkiler, zekayı ciddi oranda destekler, ağrı kesici özelliği nedeniyle özellikle diş çıkarma ve enfeksiyon dönemlerde bebeği rahatlatır, ilerde kalp hastalığı, şeker hastalığı ve obezite gibi birçok hastalık gelişme riskini, ölüm riskini azaltır. Annede de meme ve yumurtalık kanseri gelişme riskini, kemik erimesi riskini azaltır. Çocuk doktorları olarak daha bunun gibi birçok faydası olan anne sütünün ilk 6 ay tek başına, 6 aydan sonra da uygun ek gıdalarla birlikte 2-3 yaşına kadar verilmesini öneriyoruz ama maalesef son yapılan araştırmalara göre ülkemizde bebeklerin sadece yüzde 30'u ilk 6 ay sadece anne sütü alabilmektedir. Bebeklerin yüzde 70'ine 6 ay içinde çeşitli sebeplerle mama başlanmaktadır."

Neden birden çok

Bebeklere mama başlanmasının birçok nedeni bulunduğunu, bunlardan birinin “bebeğin doymadığı kaygısı” olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdemir, “Anne sütü gibi mükemmel bir gıdayı yeteri kadar almak her bebeğin hakkıdır. Bu yüzden çok gerekli olmadıkça ilk 6 ay anne sütü dışında hiçbir şey verilmemeli, 6 aydan sonra da uygun ek gıdalarla birlikte 2-3 yıl anne sütüne devam edilmelidir” diye konuştu.

Neden mamaya başlanıyor?

Kent Alsancak Tıp Merkezi Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Erdemir, annelerin emzirmek yerine mamayı tercih nedenlerini şöyle sıraladı: “Bebeğin ilk günlerde anneyi doğru bir şekilde emememesi ve memeyi boşaltamadığı için kilo alımının yetersiz olması, sezaryen doğumlarda anne sütünün geç geldiğine ve ilk günlerde bebeğe yetmeyeceğine inanılması nedenlerin başında geliyor. Sarılık olan bebeklerde sarılığın bir an önce düşmesi için mama verilmesi, sürekli emmek isteyen veya sürekli ağlayan bebeğin doymadığına inanılması, bebek doğduktan birkaç ay sonra kilo alımı azalınca anne sütünün azaldığının, elini sürekli emen bebeğin aç olduğunun düşünülmesi diğer nedenler olarak sıralanıyor. Annelerin bebeklerini diğer bebeklerle karşılaştırmaları ve kilo alımının yetersiz olduğunu düşünmeleri, çevre baskısı, mama reklamlarının yapılması, memeyi dönem dönem almak istemeyen bebeğin aç kalmaması gibi birçok nedenle mama başlanabilmektedir. Aslında bunların neredeyse tamamında mama başlanması gerekmemektedir.”