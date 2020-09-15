Manda Çayı yeniden doğdu

Şehrin içinden geçen Manda Çayı'nın İzmir Körfeziyle buluştuğu bölgede İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen rehabilitasyon projesi tamamlandı. Temizlenen ve deniz suyu ile beslenen Manda Çayı görsel açıdan da yepyeni bir çehreye büründü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Manda Çayında yaptığı 2 aylık çalışma sonrası hem Körfez'e kirlilik akışı önlendi, hem de kente yeni bir cazibe merkezi kazandırıldı. İzmir Körfezine dökülen Manda Çayı'nın denizle birleştiği bölgede kapsamlı bir iyileştirme projesi uygulandı. İzmir'de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu ilçeler arasındaki Bayraklı'da hayata geçirilen proje kapsamında 60 personel, 26 kamyon ve 11 iş makinesi 2 ay boyunca kesintisiz mesai yaptı. Tarihi boyunca körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayında ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yürüten İZSU Genel Müdürlüğü, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla bölgedeki koku sorununu da ortadan kaldırdı.

Çalışmalar kapsamında, İZSU ekipleri ortalama 6-7 metre yüksekliğe ulaşmış çamuru çıkardıktan sonra zemine 200-400 kilogramlık taş bloklar döşeyerek üzerini betonla kapladı. Yağışsız mevsimlerde dere yatağında biriken durgun suların neden olduğu kirlilik ve koku sorununun çözümü için Manda Çayı'nın körfezle buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruldu. 1 kilometrelik boru hattıyla denizden alınan temiz su dereye veriliyor. Toplamda 13 bin metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, zeminden 60 bin metreküp çamur çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz ay bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan proje hakkında bilgi almıştı.