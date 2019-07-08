Mangal keyfi yaparken ormanı yaktıkları iddiası

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangına sebep oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken, şüphelilerden biri ifadesinde mangal yaktıklarını, evin içine girdikten sonra dışarıya çıktıklarında mangal ateşinin ormana sıçradığını gördüklerini söyledi.

Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda yangın çıkmış, yangın gecenin geç saatlerinde ekipler tarafından kontrol altına alınmıştı. 8 saat süren ormanlık alandaki yangına ilişkin K.A. (28) ve M.K. (34) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerinde suçlarını kabul ederek, pişman olduklarını, bağ evinde mangal yaktıklarını, evin içine girdikten sonra dışarıya çıktıklarında mangal ateşinin ormana sıçradığını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını söylediği belirtildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.