Manisa'da tarihi eser restorasyonlarına Vali Karadeniz'den destek

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da restorasyonu devam eden aralarında Ulucami'nin de bulunduğu çok sayıda tarihi eserin tamamlanması için her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i ziyaret etti. Ziyarette, restorasyonu tamamlanan eserlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Muzaffer Ataseven, "Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz'in bölge müdürlüğümüze gerçekleştirdiği ziyarette, Manisa merkezde restorasyonları devam eden Ulu Camii ve Yigitbaşı, Kırkağaç'ta Karaosmanzade, Soma'da Damgacı camii, Yunusemre'de Üçpınarlar ile ilgili restorasyonları tamamlanan Akhisar'da Gülruh camii ve Demirci'de Hacı Hasan camii gibi tarihi eserlerimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Valimiz, restorasyonu devam eden ve yeni başlanacak tarihi eserimize her türlü katkıyı vereceklerini ifade ettiler" dedi.