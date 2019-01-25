Mankenlerin pabucunu drone dama attı

İzmir'de, 13. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda bir firma, en gözde ürünlerini drone havalandırarak tanıttı. Tanıtımı izleyenler, "Drone mankenlerin pabucunu dama attı" yorumlarını yaptı.

İzmir'de, bu yıl 13.'sü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı yoğun ilgi görüyor. İzmir'deki fuarda firmalar, ürünlerini mankenlerle tanıtırken, bu kez bir firma, havalandırdığı drone ile damatlık ürünlerini tanıttı. Elbiseleri drone de görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar, "Drone mankenlerin pabucunu dama attı" yorumlarını yaptı.

Tanıtım, ziyaretçilerin ilgisini çekti.