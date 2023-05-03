Maraton İzmir heyecanı başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve bu sene dördüncü kez organize edeceği Uluslararası maraton olan Maroton İzmir 7 Mayıs Pazar günü saat 07.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndan start alacak.

Maraton İzmir'in dördüncüsü 7 Mayıs'ta koşulacak. 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Cumhuriyet'in 100. yılında koşulacak Maraton İzmir, bu sene de Türkiye'nin en hızlı parkuru rekorunu yenilemeyi hedefliyor. 2021'de 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu yıl yine yeni bir rekor için İzmir'de olacak. Türkiye'nin en hızlı parkuru haline gelen Maraton İzmir'in startı, Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

42 kilometrelik maraton

42 kilometrelik Maraton İzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

19 Mayıs yol koşu da var

Maraton İzmir çerçevesinde bu yıl 21 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs Yol Koşusu, 10 kilometre olarak düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 09.15'te verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.