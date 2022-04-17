Maraton İzmir'de tabutla koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3.'sünü düzenlediği, Maraton İzmir'de büyük heyecanın startı verilirken, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri yarışa tabutla katıldı. Kistik Fibrozis hastalığına dikkat çekmek 10 üniversite öğrencisinin de desteği ile tabutla koşma kararı aldıklarını belirten Güneri, “Kistik Fibrozis'te yeni çıkan ilaçların geri ödemeye alınması için farkındalık oluşturacağız ve 42 kilometre bir tabut figürüyle bu yarışı tamamlayacağız” dedi.

43 farklı ülkeden 552 yabancının ter dökeceği ve Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu Maraton İzmir'de start verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir'de, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri yarışa elinde tabutla katılırken kendisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden (CBÜ) 10 kişilik öğrenci grubu da koşuda destek verdi.

“Kistik Fibrozis'te yeni çıkan ilaçların geri ödemeye alınması için koşacağız”

Genetik bir hastalık olan Kistik Fibrozis'e dikkat çekmek için tabutla yarışa katılma kararı aldıklarını belirten Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 10 öğrenci arkadaşımız ile birlikte Kistik Fibrozis'te yeni çıkan ilaçların geri ödemeye alınması için farkındalık oluşturacağız ve 42 kilometre bir tabut figürüyle bu yarışı tamamlayacağız. Türkiye'de 2 bin 500 tanısı konmuş hastamız var ve maalesef bu çocuklarımız her geçen gün hayata veda ediyorlar. Yeni çıkan bir ilacımız var ve bu ilacın biran önce geri ödemeye alınması için farkındalık oluşturacağız. Umarım farkındalığımız yerine ulaşır” dedi.