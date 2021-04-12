Maratonİzmir'e Gaziemir damgası

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Maratonİzmir'de kadınlar kategorisinde iki birincilik, iki ikincilik ve bir de üçüncülük kazandı.

Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Bu yıl “Sürdürülebilir Bir Dünya” temasıyla düzenlenen Maratonİzmir'e belediyenin kadın atletizm takımı damga vurdu. Türkiye'nin yanı sıra; Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin katıldığı 42 kilometrelik yarışta Dilan Atak, 2.50.18'lik derecesiyle Türk kadınlar kategorisinde birinci oldu. Aynı kategoride koşan belediyenin diğer atleti Gülbahar Çetin'de 3.14.36'lık derecesiyle ikinciliği kazandı. Derya Kaya ise 3.20.51'le yarışmayı üçüncü tamamladı.

Yaklaşık 900 sporcunun mücadele ettiği 10 kilometre yarışında ise Gaziemir Belediyesi sporcuları iki derece kazandı. Bu kategoride Tülin Okyay birinci, Hülya Tanrıyaşükür ikinci oldu.

Belediye atletleri; Dilan Atak, Gülbahar Çetin, Derya Kaya, Tülin Okyay ve Hülya Tanrıyaşükür performanslarıyla şampiyonluk kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Sporcular yarışın ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyaları aldı.