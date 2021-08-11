Marble Fuarı için indirim müjdesi

25-28 Ağustos tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na katılacak olan firmalarda, pandemi nedeniyle düşüş gözlendi. Fuar öncesi yapılan çevrimiçi toplantıda, taleplerinin İZFAŞ Yönetim Kurulu Toplantısında karşılık bulduğunu belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, bu yıl fuara katılan firmaların gelecek yılki fuar ücretlerinde taksitli ödemelerde yüzde 40, erken ödemelerde yüzde 50 olacak şekilde indirim uygulanacağını söyledi.

Doğal taş sektöründe dünyanın iki büyük fuarından biri olan İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Ağustos tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı; Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yapılması planlanan Alım Heyeti Organizasyonlarına da onay verdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu ve 6. Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, İzmir Marble Fuarı ve Uluslararası Taş Kongresi'yle ilgili basın mensuplarıyla çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Bu yıl pandemi nedeniyle fuara katılımın düşük olduğunu kaydeden Başkan Kaya, toplantı sırasında İZFAŞ Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararı da açıkladı. Buna göre, bu yıl fuara katılan firmalara 2022 yılındaki fuar ücretleri için indirim uygulanacak. Bu yıl fuara katılım sağlayan firmalar, gelecek yıl taksitli ödemelerde yüzde 40, erken ödemelerde yüzde 50 indirimden yararlanacak.

Başkan Kaya, teşekkür etti

Başkan Kaya, “İZFAŞ'ın yönetim kurulu toplantısında Başkan Soyer, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası da toplantıdaydı. Biz sektör olarak talepte bulunmuştuk. Böyle bir dönemde fuara sahip çıkanların farkı olmalıydı. ‘Gelin şu sayıyı 350'lere doğru taşıyalım' demek adına elimizde koz olması gerektiğini düşünmüştük. Yönetimden alınan karar gereği, 2022 yılında fuara katılacak firmalara taksitli ödemelerde yüzde 40, erken ödemelerde yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu kararlarından dolayı Başkan Soyer ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

“Ciddi bir katılım eksikliği yaşadık”

Fuarın ağustos ayında yapılmasına danışma kurulu olarak karar verdiklerini kaydeden Başkan Kaya, “Eylülün ilk haftasına ve ay sonuna denk gelen fuarlar olması nedeniyle 25-28 Ağustos tarihlerinde fuarı düzenlemeye karar verdik. Pandeminin durumu nedeniyle ortam stabil olmayınca, hangi tarihi koyarsanız koyun içinize sinmiyor. Gerçekten ciddi bir katılım eksikliği yaşadık. Bu fuara sektör olarak sahip çıkacağımıza inanıyoruz. Pandemi fuarı ciddi etkiledi. Ummadığımız şekilde 700-800 iptal geldi ama tabii ki bu ticari bir operasyon. Herkesin ekonomik durumunu göz önüne alıp pandemi döneminde kimseye ‘Neden böyle yapıyorsun?' demek haddimiz değil. Dolayısıyla en azından ivme kazandırmak adına ‘Ne yapabiliriz?' diye tartışıyorduk. Bu öneriyi İZFAŞ'a anlattık. Bu fuarda bu ödülü de yanına koyup 300'leri de bulursak kimsenin beklemediği ivme ile bu fuarı yapacağımıza inanıyorum. Ne olur katkılarınızı esirgemeyin.”

40'ın üstü ülkeden ziyaretçi gelecek

İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ, 2020 yılından beri bu fuara hazır olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Covid'le ilgili tüm önlemler alındı. Dünya standartlarında bir fuar düzenlemek için hazırız. Sektör ve ihracat rakamları, pandemiyle ivme kazandı. Bu fuarın ivmenin artması için faydalı olacağına inanıyorum. İlk kez fuarda olan firmaların ürünlerini tanıtmaları için ciddi bir fırsat olacak. Bu yıl yaklaşık 40'ın üstü ülkeden ziyaretçi gelecek. Fuarı üç holde yapmayı planlıyoruz. Buna artı olarak blok ve geniş alan olacak. D holü, bu yılki fuarda olmayacak. D holündeki yerleşimcileri diğer hollere alacağız.”

“Önemli bir karar verildi”

Toplantıda konuşan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, "Dünyada fuarlar, pandemi süreci ile birlikte yürüyor. Pandemi süreci insanları ya da fuarları nasıl yönlendiriyorsa biz de o şekilde adapte olarak ilerliyoruz. İzmir fuarımızın da başarılı geçmesi adına gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullanırken, indirim kararı için de şöyle konuştu: “Önemli bir karar verildi. Bu sene katılım sağlayanlar önümüzdeki yıl avantajla katılım sağlayacak. Pandemi nedeniyle tüm dünyada fuarlar yapılmadı. Bu sene her fuar ertelemeli şekilde yapıldı. Madem ‘Doğal taşta Türkiye dünyanın merkezidir' diyoruz, o zaman tabii ki fuarı es geçmemiz olmazdı. Fuar bu sene yapılacak. Şu anda İZFAŞ ve sektör birlikteliğinin çok güzel örneğini gördük. Fuara aslında tüm firmalar katılacaktı ama ekonomik durumdan dolayı bazılarının katılamamasından ötürü sektöre imkan sunulması istendi."

“Fuarın yapılması önemliydi”

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu da, “Pandemi süreci nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu fuarın yapılması konusunda irade koyan herkese teşekkür ediyorum. Fuarın iyi geçeceğine inanıyorum. Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan sektör fuarımızın yapılması önemliydi. Birçok fuar yapıldığı için bizim fuarın da yapılması önemliydi. Başkanlar olarak son talebimize de yönetim kurulu toplantısında hızla yanıt verildiği için Başkan Soyer'e ve İZFAŞ ekibine teşekkür ediyoruz. Başarılı bir fuar geçeceğine inanıyorum” sözlerine yer verdi.

“Alınan karar, teşvik olacak”

TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu da toplantıda şunları söyledi:

“Kısmet olursa fuarımızı açacağız. Sektörümüze hayırlı olsun. Pandemi nedeniyle katılımcı az ama ben fuarın çok iyi geçeceğine inanıyorum. Sektörümüze, ülkemize hayırlı olsun. Bu fuar kendini kanıtlamış bir fuardır. Biz de hep birlikte destekçi olacağız. Ben de genel kurul heyetine çok teşekkür ediyorum. Alınan karar inşallah bu fuara katılımı daha da artıracaktır. 2022 fuarının indirimli olması, katılmayı düşünen arkadaşlara teşvik olacaktır.”

“Şu anda 254 kayıtlı katılımcı var”

6. Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, “Mermer ayağında dünyanın en önemli iki fuardan biriyiz. Bu hem ülke hem sektör hem de İzmir için son derece önemli. Pandemi birçok konuda sıkıntıya neden oldu ama başkanlar kurulu konseyi kararı ile 25-28 Ağustos'ta fuarın yapılmasına karar verildi. Şu anda 254 kayıtlı katılımcı var. Yurt dışından 81 konuşmacı olacak. 29 da oturumları yönetecek oturum başkan ve eş başkanları ile panel yöneticileri bulunacak. Yani toplam 350 kişilik bir katılım hazırlığı içindeyiz. Birçok sürprizler hazırlandı. Bütün hedefimiz, en az 100 üzerindeki gerçek alıcıyı bu fuara getirerek üreticilerle karşılaştırmak ve onlarla ticareti pekiştirmektir" dedi.

“52.6 büyüme takdire şayan”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, sektör hakkında şöyle konuştu:

“Biz pandemide Türkiye'deki tüm sektörlerden 3-4 ay öncesinde fırtınaya yakalandık. İhracatımızın yüzde 50'lik kısmı Çin'e yapılıyordu ama olumsuzluklar bazen olumluluklar da getiriyor. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının avantajı bize döndü. Ciddi anlamda ABD'ye yüzde 40'lara varan artış söz konusu oldu. Blok satışının düşmesiyle herkes hızlı şekilde işlenmiş ürün pazar arayışına yöneldi. Dünyada pandemiden önce yürüyen inşaat sektörü çok da etkilenmemişti. Şu anki yüzde 52.6 büyüme takdire şayan ama biz zaten 2020nin sonlarına doğru bunu sezmeye başlamıştık. Sektörün büyük bölümünün pazar ve sipariş sorunu yok. Beklentimiz katılım düşük olmasına rağmen bu fuardan da insanların mutlu şekilde ayrılması. Yılsonunu da yüzde 50'lerle kapatırız diye düşünüyorum. Haziran sonu ve temmuz-ağustos, sektör için ölü dönemdir. Eylül ortasıyla birlikte ekim, kasım ayları en pik yaptığımız aylardır. Bu rakamın yüzde 50'lerin üzerine çıkararak 2021'i sonlandıracağımız konusunda kaygım yok.”