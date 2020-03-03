MARBLE Fuarı'nın kaderi 15 Mart'ta belli olacak

İzmir ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlayan, sektöründe dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın corona virüs salgını sonrasında 1-4 Nisan 2020 tarihlerinde 27. kez düzenlenmesi ya da ertelenmesi ile ilgili karar, tüm katılımcıların fikrinin alınması ve durumun T.C. Sağlık Bakanlığı ile istişare edilmesi sonrasında 15 Mart 2020 tarihinde verilecek.

Çin'de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi gereken Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 6-9 Haziran 2020 tarihine ertelenmesi sonrasında gözler İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na çevrildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, sektörde çok sayıda firma temsilcisiyle görüştüğünü, sektörün yüzde 70-80'inin İzmir Marble Fuarı'nın Haziran ayına ertelenmesini istediğini ifade etti.

MARBLE Danışma Kurulu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi. Toplantıya TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve Türkiye'nin dört bir tarafından dernek başkanları ve doğal taş firma temsilcileri katıldı.

Sürece yönelik açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Önemli bir dönemden geçiyoruz. Bunun doğal taş sektörüne, İzmir ve Türkiye ekonomisi ile Marble İzmir'e etkilerinin neler olabileceğini birlikte müzakere edelim istiyoruz. Bu önemli toplantıya katılımı nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir süre içinde bu virüsle ilgili bir adım atılacağına inanıyorum. Bizim için şu anda değerlendirme vakti sürüyor. Bence bu esneklik 15 Mart'a kadar elimizde bir güç” şeklinde konuştu.

"Sektörün yüzde 70-80'i erteleme istiyor"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise; Türk doğal taş sektörünün en büyük alıcısı Çin, İtalya ve İran'da görülen corona virüs vakaları nedeniyle bu ülkelerden MARBLE Fuarı'na ziyaretçi gelmesinin beklenmediğini, Mayıs ayına yapılacak bir ertelemenin ise Ramazan ayına denk geleceği için Orta Doğu ülkelerinden katılımı önleyeceğini, sektörün yüzde 70-80'inin Haziran ayına erteleme talep ettiğini dile getirdi.

Marble Fuarı'na katılım için başvuran firmalarla anket yapılmasını talep eden EMİB Başkanı Kaya, "Sektörün A planı MARBLE Fuarı'nın ertelenmesi olmakla birlikte, Hükümet tarafından düzenlenmesi yönünde bir karar çıkarsa boynumuz kıldan ince" şeklinde görüş bildirdi.

"Xiamen-İzmir-Verona ekosistemi korunmalı"

Avrupa'da çok sayıda fuarın bu süreçte ertelendiğine değinen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye'nin en büyük alıcısı olan Çin'de yaşanan bir olayın fırsat olarak görülmesinin yanlış olacağını savundu.

"İzmir MARBLE Fuarı içinde bulunduğumuz ortamda seyahat için motive edici değil" tespitinde bulunan Dinçer sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de virüs yok ama algı önemli. Şu anda insanların seyahatinde sorun var. Yıllardır doğal taş sektöründe yerleşmiş Xiamen, İzmir ve Verona eko sistemi korunmalı. İzmir MARBLE Fuarı'nı Xiamen Fuarı'ndan sonra yapmak faydalı olabilir. Çin bu yıl Xiamen Fuarını yapmazsa, MARBLE Fuarını da yapmamalıyız."

"En doğru kararı sizlerle birlikte vereceğimizden emin olabilirsiniz”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ bir kamu kurumu olmanın verdiği sorumlulukla davranacak. En önemlisi insan ve toplum sağlığı…

Nihai kararı sektörümüzle istişare ederek vermemiz gerek. Sektörün talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Fuarı yapma iradesini koruyoruz. Dünyanın dört bir tarafında ziyaretçi çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Fuar katılımcımızın tümüyle bir anket düzenleyeceğiz. En doğru kararı sizlerle birlikte vereceğimizden emin olabilirsiniz” dedi.

İzmir MARBLE Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlarla istişareler yapıp, fuara katılacak firmalarla anket yaptıktan sonra 15 Mart 2020 tarihinde fuarın düzenlenmesi ya da ertelenmesi ile ilgili nihai kararını verecek.