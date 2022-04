Marble İzmir 27'inci kez kapılarını açtı

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir Fuarı 27'inci kez kapılarını açtı. Açılışta konuşan Başkan Soyer Türkiye'nin doğal taş sektöründeki konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirtti.

İzmir'de doğan ve alanında dünya markası haline gelen Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 27'inci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleşiyor.

Soyer: “Çok yoğun bir şekilde hazırlandık”

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarı bayram gibi kutladıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Ülke olarak doğal taş üretim ve ihracatında dünyanın en büyük hacmine sahibiz. 2021 yılında doğal taş sektörü 2 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaştı. 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında ise, geçtiğimiz yılın ilk iki ayına göre ihracat rakamlarında yüzde on artış yakaladık. Bu yıl Marble İzmir'e bu ivmeyi pekiştirmek ve sektöre destek olmak için çok yoğun bir şekilde hazırlandık. Türkiye sadece elinde bulunan rezervler nedeniyle değil, aynı zamanda yerli üretim makineleri, özenli işçilik ve hüneriyle de dünyanın öncü ülkelerinden biri. İhracat payı her geçen yıl artan katma değeri yüksek ürünlerimizle doğal taş sektöründeki konumumuzu daha da güçlendiriyoruz. Marble İzmir hem Türkiye hem de dünya doğal taş sektörü için bir sahne. Bu sahnede dünyanın trendlerini belirleyen ürünlerle, fikirlerle buluşmak mümkün. Her yıl daha fazla rağbet gören ve büyüyen doğal taş sektörünün geleceğini belirleyecek, bu sahneye ışık olacak ise siz değerli katılımcılarsınız. Ülke olarak katma değeri yüksek üretime verilecek teşvikler, yapılacak yatırımlarla 2 milyar dolarlık ihracat rakamının çok üzerine çıkabilecek güçlü bir sektöre ve potansiyele sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ; markalarımızın, firmalarımızın kabiliyetlerini ve ürünlerini, bu ustalığa yaraşır bir mekanda Fuar İzmir'de dünyayla buluşturmaya devam edecek” dedi.

“Sizleri dünya ile buluşturmaya hazırız”

Başkan Soyer fuarcılığı daha da ileri götüreceklerini belirterek, “Bundan önceki dönemde görev yapan çok değerli belediye başkanımız Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum. Ondan önceki dönemde 'İzmir fuarlar şehri olacak' diyen rahmetli Ahmet Piriştina'nın anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Bu yolun devamını hep birlikte getireceğiz. Onların taşıdığı bayrağı daha ileri taşıyacağız. Eğer bir şey üretiyorsanız, pazarlamak zorundasınız. Pazarlayamıyorsanız ürettiğinin değerinin kıymetinin faydasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bir köye dönüşen ve küreselleşen dünyada, pazar en önemli faaliyetlerden biri. İhtisas fuarları da bu fuarcılık anlamında en önemli zeminler” dedi. Fuar sayısını 2022'de 31'e çıkardıklarını hatırlatan Başkan Soyer, “İzmir Fuarı tüm sektörlerimizi dünya ile buluşturmak için emrinize amadedir. Sizleri dünya ile buluşturmaya hazırız” diye konuştu.

“Bir gurur tablosu”

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, “Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım beklenen neticeler alınır” dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener şu ifadeleri kullandı: “Marble İzmir, düzenlendiği ilk günden bu yana, 50 katılımcıyla başlayıp binlere uzanan çok güzel bir hikaye. Bir gurur tablosu. Dört büyük holün tüm koridorlarında binlerce profesyonelle bir arada olacağız.”

“Fuar sayesinde şampiyonlar liginde oynuyoruz”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “İnanılmaz noktalara geldik. Bu fuarın sayesinde dünyaya açıldık. Amatör kümede görünmezken şampiyonlar liginde oynuyoruz” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Biliyorum ki bu fuar daha öncekiler gibi çok iyi olacak. Gelecek yıllarda da sektörümüze yön vereceğini, yeni pazarlar açacağını içtenlikle söyleyebiliriz” dedi. TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Başkan Soyer'e mermercilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bereketli bir fuar beklediklerini ifade etti.

Atatürk büstü açıldı

Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, açılışın ardından mermer üreticilerini ziyaret etti. Ardından fuarı katılımcılarından Kömürcüoğlu Mermer'in İZFAŞ'a hediye ettiği Atatürk Büstü'nün açılışı yapıldı.

150 bin metrekarede yapılıyor

Marble İzmir Fuarı, renk ve desen çeşitliliği ile dünya ticaretinin lideri Türk doğal taşını, küresel alıcılar ile buluşturacak. Marble için A, B, C ve D holleri ile açık alanın tamamının tahsis edildiği Fuar İzmir'de tüm alanlar doldu. Fuar'da açık alanda blok ve iş makineleri, A ve B hollerinde doğal taş, C holünde mermer makinaları, D holünde ise sarf malzemeler sergileniyor. 150 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda bine yakın katılımcı ve bin 400'e yakın blok taş yer alıyor. Fuar doğal taş, işlenmiş ve yarı işlenmiş taş, mermer makinaları, iş makinaları ve sarf malzemeler gibi ürün gruplarından oluşuyor. Sektörün merakla beklediği dev buluşmaya İran pavyonla katılıyor. Bu yıl ayrıca C holünün yüzde 60'ı önceki yıllarda dış alanda yer alan mermer makinecileri firmalarına tahsis edilerek “Makine ve Makine Teknolojileri Holü” şeklinde konumlandırıldı.

İhracatın milli gücü doğal taş

Geçen yılı doğal taşta toplam 2 milyar doların üzerinde ciroyla kapatan sektörde ihracat rakamları 2022 yılının ilk iki ayında, önceki yılın ilk iki ayına oranla yüzde 10 artarak 306 milyon 424 bin 769 dolara yükseldi. Bu yılın Ocak ve Şubat ayları raporlarına göre işlenmiş mermer ihracatındaki ekonomik büyüme ise yüzde 30,27 artışla 132 milyon 430 bin 574 doları buldu. Böylelikle Türkiye'nin dış ticaret açığının kapatılmasına en önemli katkı sağlayan sektörlerin başında doğal taş sektörü gelmiş oldu.

Fuarda sektörün dört önemli ihracatçı birliği İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile bir “Alım Heyeti Programı” düzenleniyor ve 41 ülkeden yaklaşık 500'e yakın ziyaretçinin katılacağı bir B2B iş ortamı oluşturuluyor.

Programa katılan ülkeler ise şöyle:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arabistan, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nepal, Pakistan, Slovakya, Tunus, Umman, Ürdün, Yunanistan.

Doğal taş kullanımının önemi uzmanlarca tartışılacak

Fuarda ayrıca, 31 Mart 2022 tarihinde doğal taşın dünya üzerindeki konumu ile ilgili uluslararası doğal taş uzmanlarının katılımı ile iki oturumda oluşan söyleşiler olacak. “Doğal Taşa Karşı İnsan Yapımı Materyaller: Harici Uygulamalar” isimli oturumda Doğal Taş Enstitüsü'nden (Amerika) Taş Uzmanı Daniel Wood seramik gibi yapay taşlar karşısında doğal taşın kullanımının önemini açıklayacak. “Tasarım ve Mimaride Mermerin Farklı Kullanım Alanları” isimli oturum ise Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman moderatörlüğünde yapılacak. Oturuma, Varşova Güzel Sanatlar Akademisi'nden Prof. Michal Stefanowski, Doğal Taş Enstitüsü'nden Taş Uzmanı Daniel Wood, Katar Mimarlar Merkezi Üyesi Feryel Chebeane ve İran'dan Mimar Soheil Motevaselani Pour katılacak. Dünya doğal taş uzmanları, 27. Marble İzmir çerçevesinde doğal taşın kullanımının önemi ve farklı kullanım alanları üzerinde duracak.

Marble İzmir Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından destekleniyor.

Öte yandan fuarın açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Tacettin Bayır, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mermer sektörü temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı.