Marco Paşa gol olup yağdı

Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Birevim Elazığspor filelerine gönderdiği gollerle lig tarihinin en golcü oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

Altay'ın sezon başında Polonya ekibi Gdansk'tan transfer ettiği ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Marco Paxiao, unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı. Son haftaya 27 golle giren Portekizli oyuncu, Birevim Elazığspor ağlarına 2 gol bırakarak sezonu 29 golle tamamladı ve 2002/03 sezonundan bu yana 18 takımla oynanan ligde en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı. Portekizli gol makinesi, 27 golle önceki rekorun sahibi Taner Demirbaş'ı geride bıraktı. Önceki haftalarda lig tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu Pote'den devralan, sezon sonunda da lig rekorunu kıran Portekizli; sezonu da en yakın rakipleri Pote ve Mehmet Akyüz'e 14 gol fark atmayı başardı.

Kulüp unutmadı

Deneyimli futbolcunun rekorları bunlarla da sınırlı kalmadı. Paxiao, Altay formasıyla kariyer rekorunu kırmayı başardı. Golcü oyuncu Polonya'da oynadığı dönemde bir sezonda en fazla 28 gol kaydetmişti. Attığı gollerle taraftarlar arasında fenomen haline gelen ve ‘Marco Paşa' lakabını atan deneyimli oyuncuya kulüpten de bir jest geldi. Siyah-beyazlılar, oyuncunun adının ve siluetinin yer aldığı bir tişört çıkardı. Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan Paxiao'ya sezonun sona ermesiyle birlikte birçok teklifin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.