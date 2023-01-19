‘Marka Mirası'nı yazdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, uzun yıllar önce kurulan ve gelişimini hızla sürdürerek günümüze başarıyla gelen 8 ünlü markanın ilham veren hikayesini, ‘Marka Mirası' adlı kitabında bir araya getirdi.

8 markanın kuruluş hikayesi, temel değerleri, sembolleri, başarıları, marka miraslarını korumak ve geliştirmek için gösterdikleri çaba, İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder'in ‘Marka Mirası' adlı kitabında detaylıca anlatıldı. Detay Yayıncılık imzasıyla okuyucularla buluşan eser, şirket kurucularının marka mirası ve marka sermayesine etkisini araştırması yönünden de literatürde ilk olarak tarihe geçti. Uzun ve titiz bir çalışmanın ardından kitabı hazırladığını belirten Burçin Önder, kısa süre içerisinde aldığı olumlu dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Önder, aile şirketlerinin uzun süre başarılı bir şekilde yaşaması açısından da söz konusu markaların güzel bir örnek olduğunu ifade etti. Marka mirası kavramının tüketiciler tarafından da önemsendiğini aktaran Önder, “Marka mirası, zamansız bir kavram. Markanın güvenilir olduğunu, geleceği ve şimdiki zamanı kucakladığını ifade eden bir tanım. Finans ve pazarlama alanındaki duayen isimler, çalkantılı dönemlerde şirketlerin köklerine, kuruluştaki felsefesine dönmesini tavsiye ediyor. Bu noktada markanın geçmişi ve kuruluş vizyonu çok değerli” diye konuştu.

En genci 1961'de kuruldu

Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kökleri uzun yıllar öncesine dayanan markalar, tüketicide güven ve kalite hissi uyandırıyor. Daha çekici oluyor ve her gün değişen rekabet ortamında markaların değişmez olduğunu da hissettiriyor. Marka mirası, tüm şirketler için kimsenin taklit edemeyeceği yegane güç. Türkiye'de, 50 yılı aşkın süredir aynı aileye mensup ve aynı alanda faaliyet gösteren yaklaşık 120 marka tespit ettim. Bunların hepsi çok saygın, değerli markalar. Kitabımda ise bu markalardan 8'inin kurucularının marka mirasına olan etkisini araştırdım. Kitapta aktardığım 8 markadan en genci, 1961 yılında kuruldu. Bu noktada tüm markaların önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Akademik çalışmalara zemin oluşturacak

Marka Mirası kitabının bundan sonra yapılacak akademik çalışmalara da zemin oluşturacağını ifade eden Önder, “Kitabımı hazırlarken ailelere ilişkin detaylı bir araştırma süreci gerçekleştirdim. Dökümanları, kitapları, arşivleri, görsel materyalleri taradım ve marka temsilcileriyle görüştüm. Merak edilen, daha önce hiç yazılmayan birçok önemli noktayı okuyuculara aktardım. Literatürde, kurucuların marka mirasına ve marka sermayesi üzerine etkisini bu denli ele alan bir eser yoktu. Bu açıdan oldukça farklı ve akademik çalışmalara da zemin oluşturacak bir kitap oldu” ifadelerini kullandı.