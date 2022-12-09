Marmaris'e 2023'te yoğun talep

Marmaris Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda stant kurarak ziyaretçilere tanıtım yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçen yıllarda yaşanan doğal afetlerin ardından sıkıntıları geride bırakmaya başladıklarını belirterek Marmaris için yurt içi ve yurt dışından 2023 sezonu için talep artışı olduğunu söyledi.

Travel Turkey İzmir Fuarı, Fuar İzmir'de 16. kez kapılarını açtı. Fuarda yer alan Marmaris Belediyesi, fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Marmaris'in, ülkemiz için çok önemli bir bölge olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Oktay, “Dünyaya açılan pencerelerden bir tanesiyiz. Birkaç yıl üst üste çok ciddi olumsuzluklara maruz kaldık. Dünyanın en eski tur operatörünün iflası, akabinde başlayan pandemi süreci ve sonrasında yangınlar, seller yaşandı. Ana pazarımız İngiltere, tüm operasyonlara kapalıydı ama birlikte hareket ederek sıkıntılarımızı geride bırakmaya başladık. 2022 yaz sezonumuzu iyi geçirdiğimizi ifade edebilirim. 2022 yılında, pandemi öncesi yaz sezonuna hemen hemen ulaştık. 2023 yılına dair hedeflerimizi artırdık. Başta İngiltere olmak üzere diğer pazarlarda da talep artışı yaşanıyor. İç pazarda da talep artışı var. Fuardaki standımıza ilgi fazla. Bu da 2023 sezonuna dair umutlarımızı yukarılara çekiyor” dedi.

“Rezervasyon için geç kalmayın”

Marmaris'in tatil için aranılan her şeye karşılık verecek potansiyelde olduğunu ifade eden Başkan Oktay, “Eğlencesinden dinlencesine; tarihinden kültürüne; sanatından deniz, kum ve güneşine kadar arzu ettiğiniz her şeye uygun fiyatlarla Marmaris'te ulaşma imkanına sahipsiniz. Coğrafyamız, dünyanın en eşsiz birkaç coğrafyasından biri. Bu konuda kendimizi şanslı hissediyoruz. Marmaris çok özel bir yer. Vatandaşlarımızın Marmaris'te tatil yapması için çok geç kalmamaları önerisinde de bulunuyorum. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden talep artmış durumda. Çok cazip şekilde sunulan erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanmaları kendileri için daha iyi olacaktır” diye konuştu.