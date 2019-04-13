Maruflu'ya 'Başkan sürprizi'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören İzmir gönüllüsü Sancar Maruflu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Sürpriz ziyaret karşısında duygulanan Maruflu, “İzmir zaten güzel. Sizinle daha da güzel olacak” diyerek Başkan Soyer'e nazar boncuğu hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir süredir bacak damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu'yu ziyaret etti. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile birlikte, Maruflu'nun sağlık durumu hakkında Başhekim Opr. Dr. Serdar Pedükcoşkun'dan bilgi aldı. Başkanın sürpriz ziyaretinden oldukça duygulanan Sancar Maruflu, “Bu kadar yoğun programınız varken beni ziyaret edeceğinizi hiç beklemiyordum. Yerel seçimlerden önce de beni ziyaret ederek güzel dileklerde bulunmuştunuz. Başkan olunca da geldiniz. İzmir'de her şey sizinle çok daha güzel olacak. Ben de var gücümle elimden geleni yapacağım” dedi. Maruflu dah a sonra “Başkanım size nazar değmesin” diyerek çekmecesinden çıkardığı nazar boncuğunu Başkan Tunç Soyer'e hediye etti.