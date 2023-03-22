MASAK İzmir'de iş dünyasını şüpheli işlemler için bilgilendirdi

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek bağış ve yardım toplayan, ancak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin artması nedeniyle harekete geçen İzmir Ticaret Odası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları ile üyelerini bir araya getirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması suçları ile mücadelede kamuoyu duyarlılığının artırılması amacıyla düzenlenen “Bilgilendirme Toplantısı”, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Neşet Birlik'in başkanlığında İzmir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İZTO Meclis Üyeleri Adnan Bozbay, Adnan Cinstaş ve Halil Telli, 22. (Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu) Meslek Komitesi Başkanı Bülent Bayırcılar, 49. (Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu) Meslek Komitesi Başkanı Dilek Katal, Komite Başkan Yardımcısı Gülçin Okay ile Komite Üyesi Dilek Güleroğlu katıldı.

Kahraman: "Sektörümüz açısından kritik önem taşıyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, “Temel fonksiyonu; suç gelirlerinin aklanması ile aklama suçunun önlenmesine ilişkin araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek, incelemeler yapmak ve ilgili mercilere bildirmek olan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) uygulamalarının tüm sektörlerimiz açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Son derece kıymetli bulduğumuz bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden 49. (Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu) Meslek Komitemiz başta olmak üzere katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yılda 100 binin üzerinde şüpheli işlem inceleniyor

MASAK'ın yıl içerisinde sayısı 100 binleri geçen şüpheli işlem bildirimlerini incelediğine dikkat çeken Kahraman, “Hepimizi derinden sarsan, ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden olan deprem felaketleri sonrasında vatandaşlarımıza yardım edeceğini belirterek bağış ve yardım toplayan ancak dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği değerlendirilen kişilere karşı MASAK'ın harekete geçtiğini sizlerle paylaşmak isterim. MASAK'ın üstlendiği bu önemli sorumluluk ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin sağlıklı büyümesi ve güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi açısından hayati bir noktada konumlanıyor” diye konuştu.

İZTO, mali suçlarla mücadelede aktif rol aliyor

Tüm iş dünyasının, mali suçlarla mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Ticaret Odası olarak, mali suçlarla mücadelede aktif rol almayı önemsediğimizi ve bu görevimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Üyelerimiz ve iş dünyamızın MASAK mevzuatına uyumlu çalışmasına yardımcı olmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Uzmanlar sunum yaptı

Açılış konuşmasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu Hazine ve Maliye Uzmanları Bekir Doğan ve Mehmet Baran Özçalımlı “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı İle Mücadelede Önleyici Tedbirler ve Yükümlülükler” konularında sunum gerçekleştirdi. Uzmanlar sunumun ardından üyelerin sorularını cevapladı.