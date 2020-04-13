Maske ve eldiven kullanımındaki yanlışlıklar hastalık riskini artırıyor

Açık alanlara bırakılan maske ve eldivenlerin enfeksiyon kaynağı olmaya devam edeceğini vurgulayan Üstünkarlı, “Çıkarılan maske ya da eldiven, enfekte malzeme olarak düşünülmeli ve canlıların temas ettiği yerlere bırakılmamalı. Biliyoruz ki koronavirüs, yüzeylerde uzun süre canlı kalabiliyor” dedi.

Maske takan kişinin nefesinden yayılan nem ve kullanım hataları nedeniyle maskelerin ömrünün kısaldığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, maskelerin yemek ya da bir şeyler içmek gibi nedenlerle sık sık çıkarılmasının enfeksiyon riskini arttırdığını ifade etti. Üstünkarlı, "Maske, kısa süreli çıkarılıp tekrar takılacaksa kulak tutamaçlarından tek yönlü açılmalı, tekrar aynı taraftan kapatılmalı. Bu süreçte ellerle, maskenin cilde temas eden yerlerine dokunulmamalı. Cilde temas söz konusu olduğunda, bu alanlar su ve sabunla yıkanmalı. Maske, dış kısmından tutularak çıkarılmalı, cilde temas edilmemeli" dedi.

İç içe geçilmiş şekilde çöpe atın

Eldivenin nasıl çıkarılması gerektiğini de detaylıca anlatan Üstünkarlı, “Eldiveni çıkarma işlemleri belli bir sıra ile yapılmalı. İlk eldiven, diğer elin parmakları ile avuç içinden tutularak çıkarılmalı. Kirli dış kısım içeride kalacak şekilde iç dış edilmeli. Daha sonra ikinci eldiven, eldivensiz el ile diğer eldeki eldivenin iç yüzeyinden tutularak kirli tarafa doğru sıyrılmalı. Her iki eldiven de iç içe geçmiş şekilde çöpe atılmalı. Eldivenin dış yüzeyi, cilde temas etmemeli. Eğer temas edildiyse, başka alanlara dokunmadan eller su ve sabunla yıkanmalı” diye konuştu.

İşte madde madde öneriler:

"Maske ve eldiveni sık sık takıp çıkarmayın. Çıkarılan maske ya da eldiveni enfekte malzeme olarak düşünün. Açık alanlara ve kişilerin temas ettiği yerlere kesinlikle bırakmayın. Maske ve eldivenin dış yüzeyi ile cilde dokunmayın. Eldiveni, iç içe geçmiş şekilde çöpe atın. Maske ya da eldivenin dış yüzüne temas ettiğinizde elinizi mutlaka yıkayın