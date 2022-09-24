Maskın kalbinde Atatürk sergisi

Buca Belediyesi tarafından, İzmir'in simgesi haline gelen dünyanın onuncu en büyük rölyef maskı olan Atatürk maskı içinde Hayrettin Filiz imzasını taşıyan özgün bir sergi açıldı. Dergi kapaklarında yer alan ve cumhuriyetin 99'uncu yılına özel hazırlanan 99 Mustafa Kemal Atatürk görselinden oluşan seçkiyi ilk ziyaret eden de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç oldu.

Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi dergi kapaklarından seçilen "99 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Görseli" sergisi, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla ziyarete açıldı. Sergiyi gezen Başkan Kılıç, Buca Belediyesi Çınar Anaokulu öğrencileri ile beraber konuya özel hazırlanan kısa filmi izledi. Çocuklarla Atatürk ile ilgili sohbet eden Başkan Kılıç, onlara Atatürk'ü bilmenin ve anlamanın önemini vurguladı.

İzmirlilerle buluşuyor

Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatıp gelecek kuşaklara hem görsel hem de tematik ögelerle aktarmak amacı güden Buca Belediyesi, arşivci Hayrettin Yıldız tarafından oluşturulan dokümanları alarak Buca'nın kültür yaşamına kazandırdı. Özenle hazırlanan serginin Atatürk maskı içinde yer alması da ayrı bir anlam taşıdı.

Pullar da yer alıyor

Birçoğu kütüphane taraması sonucunda yerli ve yabancı dergi kapaklarından derlenerek İzmir'e ve İzmirlilere armağan edilen sergi, Gazi Mustafa Kemal'in sıra dışı görselleriyle bir toplum belleği oluşturmayı amaçlıyor. Sergide ayrıca cumhuriyet dönemine ait olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Atatürk resimli pullar yer alıyor. Üzerlerinde bir anma pulu serisi, blok şeklinde anma pulu veya sürekli posta pulu serisi yer alan ve ilk gün damgası ile damgalanmış filatelik zarflar sergi katılımcılarını bekliyor.