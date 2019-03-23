Matematiksel modellemeler yarıştı

Öğrencilerin matematiğe anlam katarak gerçek hayatla ilişkili öğrenmelerine yardımcı olacağından hareketle 3 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları (İTÜ GVO) tarafından gerçekleştirilen “Matematiksel Modellemeni Tasarla” yarışmasının finali İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları öncülüğünde, bu yıl 3.'sü düzenlenen "Matematiksel Modellemeni Tasarla" (Design Your Mathematical Modeling-DYMM-3) yarışmasının finali, Türkiye'nin 15 şehrinden gelen ve projelerini sergileyen öğrencilerin çekişmesine sahne oldu. 30 projenin finale kaldığı yarışmada, öğrenciler projelerini sergiledi. İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları akademik kadrosu ve Ege Üniversitesi RÜ) Matematik Bölümü'nden Prof. Dr. Turgut Öziş' in fikirleri ve değerlendirme ölçütleri rehberliğinde 10 proje finalde sunum yapmaya hak kazandı.

Modellemenin sadece matematik dersinde sınırlı kalmayıp diğer branşlarla disiplinler arası yapılmasının da amaçlandığı yarışmada finale kalarak projelerini sunmaya hak kazanan 10 finalistten, Antalya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Baturalp Taha Yılmaz ve Hakan Karakuş fizik alanında hazırladıkları "Kombinagözlem" projesi ile birinci oldu. Ticaret Borsası Aydın Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Eren Aydın, "Mükemmel Şehir Planı" projesi ile ikinci, TAKEV Narlıdere Ortaokulu öğrencisi Efe Köseler, "Çokgenlerden Oluşan Bahçelerin Tasarruflu Sulanması" projesi ile üçüncü oldu.

Projenin amacının; daha etkili, kaliteli ve gerçeğe yakın veriler elde edebilen gözlem sistemi oluşturmak olduğunu ifade eden yarışmanın birincisi olan öğrencilerden Taha Yılmaz, "Geliştirilen sistemde teleskop ile belirli bir bölgede yaşanan değişiklikleri en detaylı şekilde gözlemleyebilmek hedeflenmektedir. Benzer şekilde uzay teleskobundan belirli bir bölgeyi görüntülemek için çekilen fotoğrafların o bölgenin aynı zaman diliminde farklı açılardan görüntüsünün alınması açısından iyi bir gözlem sistemi modellemek amaçlanmıştır. En önemli hedef ise bir bölgenin aynı zaman diliminde farklı açılardan görüntüsünün alınmasını sağlayarak bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamaktır" dedi.