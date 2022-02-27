Mavi bayraklı Ağapark'ta oltalar yarıştı

Aliağa Belediyesinin 4'üncüsünü düzenlediği At Çek Balık Avı Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kuzey Ege'nin incisi mavi bayraklı Ağapark'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödüllü balık avı festivaline Türkiye'nin birçok şehrinden her yaştan yüzlerce balık tutkunu katıldı. Katılımcılar, Ağapark'ın masmavi sularında oltalarını denize atarak hem keyifli bir hafta sonu geçirdi hem de tatlı bir rekabet yaşadı.

Aliağa Belediyesinin öncülüğünde Çağlarav, Apnea, Salt, Aliağa Av Market ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneğinin (ALDER) destekleriyle organize edilen At Çek Balık Avı Festivali'nde kurallar gereği 220 kişi yarıştı. Festivalde Aliağalı Recep Karataş 966 puanla birinci oldu. Yakala bırak ve amatörlük ruhun geliştirilmesi amacı ile düzenlenen organizasyonda yarışmacılar büyük bir mücadele örneği sergiledi. Akşam saat 18.30'da başlayan ve sabah 09.00'a kadar devam eden yarışmada 220 balıkçı birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Tutulan balıkların gramajı üzerinden yapılan puanlama ile sıralamanın belirlendiği yarışmada yakaladığı balığı tekrar denizle buluşturana ekstra puan verildi. Yarışma öncesinde katılımcılara, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu tarafından “Denizlerimizde Sürdürülebilir Amatör Olta Balıkçılığı”, Doç. Dr. Ali Ulaş tarafından ise “Denizlerimizdeki İstilacı Türler ve Bu Türlerin Amatör Balıkçılığa Etkileri” konusunda seminerler verildi.

“Aliağa'mız mavi bayraklı bir sanayi şehri”

Yarışmacıların yer alacakları sıralar belirlendikten sonra festivalin açılış konuşmasını ev sahibi olarak Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Festivaldeki temel gayelerinin denize, çevreye ve doğaya karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, “Aliağa ülkemizin önemli bir sanayi şehri. Ancak sahip olduğu değerlerle kültür, turizm ve tarım noktasında da önemli bir şehir. Yarışmayı mavi bayraklı Ağapark'ta gerçekleştirerek Aliağa'mızın turizmdeki değerini ortaya koyma gayreti içindeyiz. Ağapark plajımızın bir yanında Güzelhisar Deltası, Güzelhisar Çayı, Myrina Antik Kenti, bir yanında 210 civarı kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, bir yanında masmavi Ege Denizi yer alıyor. Etrafı zeytin ağaçlarıyla kaplanmış, doğal güzelliklere sahip bir şehirdir Aliağa'mız. Aliağa'mız mavi bayraklı bir sanayi şehri. Mavi bayraklı sanayi şehrimizde deniz, çevre ve doğa dostlarını misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. Rastgele” dedi. At çek balık avının amatör ruh ve sevgi istediğini ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Aliağa İzmir'in yükselen değeri. Çok hızlı gelişen bir sanayi ve endüstri havzasıdır. Aliağa sanayinin dışında birçok güzelliği içinde barındırıyor. Kültürden turizme Aliağa İzmir'in en değerli ilçeleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Açılışı Başkan Serkan Acar yaptı

Açılış konuşmalarının ardından ilk oltayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Saatler 18.30 gösterdiğinde sabah 09.00 kadar süren büyük heyecan başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek birbirlerini tanıma fırsatı bulan amatör balıkçılara akşam yemeği olarak kuru fasulye, pilav, yoğurt ve turşu ikramı yapıldı. Yarışmacılara gece yarısı çorbası ve sabah kahvaltısı da ikram edilirken, katılımcıların etkinlik boyunca çay ve su ihtiyaçları da karşılandı.

Yarışma 1'incisi Recep Karataş oldu

Sabaha kadar süren heyecanın ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. 966 puanla Recep Karataş yarışmanın 1'incisi olurken, 828 puanla Yasin Sarı 2'nci, 782 puanla Naim Geçkin 3'üncü oldu. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti.