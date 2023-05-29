Mavi Bayraklı Ağapark'ta sezon 1 Haziran'da başlıyor

Mavi bayraklı plajı, 850 metre uzunluğundaki kumsalı, prestijli restoran ve kafelerinin yanı sıra spor ve sosyal donatı alanlarıyla İzmir'in en gözde tatil rotaları arasında bulunan Ağapark'ta tatil sezonu 1 Haziran'da başlıyor.

Aliağalıların olduğu kadar çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da günübirlik tatil tercihleri arasında yer alan Ağapark'ın geçen yaz olduğu gibi bu yaz da binlerce kişiyi misafir etmesi bekleniyor. Aliağa Belediyesi tarafından kente kazandırılan 170 dönümlük İzmir'in mavi bayraklı plajlarından Ağapark'ta vatandaşlar gündüzleri güneş ve denizin, akşamları ise gün batımının eşsiz manzarasını doyasıya yaşayacak.

Hafta içi saat 08.00, hafta sonu ise 07.30'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Ağapark'ta tatilciler tesis içerisindeki şezlong, soyunma kabini, tuvalet, spor sahaları ve piknik alanlarından da ücretsiz faydalanabilecek.