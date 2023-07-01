Mavi bayraklı plaja lağım suyu aktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan mavi bayraklı Tekke Halk Plajı'na lağım suyu aktığı görüldü. Bu durum, denize giren tatilcilerin tepkisine yol açtı.

Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinden İzmir Çeşme, skandal bir olaya sahne oldu. Berraklığı ve temizliği ile mavi bayraklı plaj olarak bilinen Tekke Halk Plajı'na lağım suyu aktığı görüldü. Çeşme Belediyesine ait giderlerden denize karışan lağım suları, tatilcilerin de tepkisine neden oldu. Lağım suyu nedeniyle yoğun koku da yaşanırken, turistler "Burada dışkıları gördük. Bu yağmur suyu değil, lağım suyu" diyerek tepkilerini dile getirdi.