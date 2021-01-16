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“Mavi Gözlü Dev” Buca'da unutulmadı

Türk edebiyatının “Mavi Gözlü Dev”i Nazım Hikmet, 119’uncu doğum yılında şiir ve şarkılarla Buca’da anıldı.

Türk edebiyatının “Mavi Gözlü Dev”i Nazım Hikmet, 119'uncu doğum yılında şiir ve şarkılarla Buca'da anıldı. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan etkinlikte, usta şairin kaleminden dökülen dizeler, bir kez daha sevenleri ile buluştu.


Pandemi sürecinde kültür ve sanat etkinlikleriyle hemşehrileri evlerinde yalnız bırakmayan Buca Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi ve dünya şairi Nazım Hikmet Ran'ı 119'uncu doğum gününde unutmadı. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde (BBKSM), korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen etkinlik, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ve Buca Belediyesinin Facebook hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Evlerinde büyük ustayı şiir ve şarkılarıyla anan Bucalı hemşehriler ise yayına yoğun ilgi gösterdi. Nazım Hikmet'in hayatından kesitlerin sunulduğu etkinlikte, usta şairin şiirleri Vedat Araz'ın yorumlayışıyla sevenlerle buluştu. Şair Araz'a Murat Mengirkaon bağlamasıyla, Kurtuluş Doğru ise gitar ve vokalde eşlik etti.

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