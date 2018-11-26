Mavi Kelebekler'den ‘barınaklar özelleştirilmeli' önerisi

Barınakların özelleştirileceği sistemini anlatan Tegge, “Devletin göstereceği ormanlık alanlara modern barınaklar kurulmalı. Elektrik su ücretsiz olmalı. Kamu, barınaktaki hayvan adeti kadar bakım ücreti ödemeli” dedi.

Sokak hayvanlarının ve barınaklarda yaşayan köpeklerin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri amacıyla yola çıkan Mavi Kelebekler Gönüllüler Grubu Başkanı İzmirli İş Kadını Filiz Erel Tegge, can dostlarını mutlu edecek yeni bir barınak sistemi önerisinde bulundu. Yeni sistemde barınakta ve sokakta yaşayan köpeklerin yıllarındır yaşadıkları ve çözüme kavuşturulamayan sorunların sona ereceğini belirten Tegge, “Kalıcı çözüm, barınaklarının devlet bünyesinden çıkarılması ve tamamen özelleştirilmesidir. Bu barınaklar gerçek hayvan severler tarafından işletilmeli. Belediyelere değil bakanlığa bağlı olacak barınaklar, kamu tarafından oluşturulan denetim komiteleri ve komiserleri tarafından sıkı kontrol edilecektir. Önerdiğimiz yeni sistemde devletin göstereceği geniş ormanlık alanlarda, kamunun teşviki ile modern barınaklar kurulacaktır. Barınaklar elektrik ve su hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalıdır. Devlet hayvan başına belirlenmiş ücret ile barınaktaki hayvan adeti kadar bakım ücreti ödemelidir. Hayvan severler, yeni barınaklarda kısırlaştırma ve veterinerlik hizmetleri üstlenebilirler” dedi.

“Devletin üzerinden yük kalkacak”

Sistemin hiçbir dezavantajı olmadığını ifade eden Tegge, “Sistem sayesinde sokak hayvanları noktasında yaşayan tüm tartışmalar sona erecek. Gerek belediyeler gerek hayvan severler büyük bir mental rahatlama yaşayacaktır. Sistemin birçok avantajı bulunmaktadır. Devletin üzerinden bu sorumluluk kalkmış olacaktır. Devlet sadece özelleşmiş olan yeni barınak hatta adına yaşam parkı diyeceğimiz yerlere, ücretsiz yaşam alanları, uygun barınma şartları ve hayvan başına vereceği destek ile hem kendi bünyesini rahatlatmış hem de bu ortak çalışma ile her iki tarafında mutlu olacağı verimli bir anlaşma yapmış olacaktır” diye konuştu.

“Aynı sistem belediye barınaklarında uygulanamaz”

Barınağa alınan her bir canlının çipler ile kayıt altına alınacağını kaydeden Tegge, barınakları işletecek hayırseverlerin hayvanların kaliteli ve sağlıklı bir ömür sürmesi için üstün çaba sarf edeceklerini ifade etti. Aynı sistemin belediye barınaklarında uygulanamayacağının altını çizen Tegge, “Belediye barınaklarında yeterince ehil personel bulunmamaktadır. Ayrıca sadece ehil olmak yetmez, gönülden hayvanlara yardıma hazır olmak ve onların dilinden anlamak gerekiyor. Maaşlı çalışanları hayvanlarla sadece mesai saati içerisinde ilgilenir, bakar. Barınakta hayvan sayısının artmasından memnun olmaz. Bu da büyük acıların yaşanmasına neden olur. Sokaktan toplatılıp belediye barınaklarına tıkılacak olan hayvanları büyük bir ızdırap ve katliam bekleyecektir. Bunun vebali çok büyüktür. Devlet özel barınaklarda yaptığı denetimler sonucunda, katliam, işkence vb. yapıldığı tespit ettiği taktirde, gerekli yaptırım ve cezaları rahatlıkla yapabilir” diye konuştu.

Sokaktaki tüm hayvanlar toplanacak mı ?

Yeni sistemde can dostlarının hayvan sever, ehil kişilerin elinde olacağını anlatan Tegge, “Hayırseverler, gerçekten korumasız veya toplumu rahatsız eden travmalı/savunma halinde olanları bünyelerine alacak ve onları rehabilite edecekler. Mahallenin sevgilisi köpeği ve kediyi de mahalle sakinlerinin onayları ile mahalle de kalabilir. Veterinerlik, kısırlaştırma hizmetini barınaklar üstlenebilirler. Mama ve suyu mahalle sakinleri her zaman olduğu gibi karşılamaya devam edebilirler” diye konuştu.

Hayvanseverler odası

Her ilde Hayvan Severler Odası kurulması gerektiğinin altını çizen Tegge, şunları söyledi:

“Tıpkı Ticaret, Esnaf odası gibi Hayvan Severler Odaları kurulmalı. Her barınak, dernek, vakıf, yaşam parkı vs. bu odaya kayıtlı olmalı ve burada sorunlar masaya yatırılmalı, çözümler aranmalı. Devlet komite ve komiserleri ile burada görüşülmeli ve omuz omuza bir iyileştirme planları yapılmalı. Okullarda eğitim, sosyal medya, tv, film vb. kitlelere ulaşım fikirleri burada tartışılmalı ve devlet ile hayvan severlerin ortaklaşa buldukları çözümler hayata geçirilmeli. Hayvan sever gönüllü gurupları kurulmalı ve onlarla birlikte hareket edilmeli”

Tegge, gönüllü oluşumları hakkında şu bilgileri verdi:

“Mavi Kelebekler ana kuruculuğunu ve başkanlığını benim yaptığım, ayrıca 3 kurucu üye ve yaklaşık 55 kişiden oluşan bir hayvan gönüllüleri gurubudur. Gurubumuzun ilk amacı gönüllüsü olduğumuz Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'ne destek olmak, ikinci amacı ise hayvanlar aleminin bilinmeyen güzel ve pozitif yönlerini kitlelere tanıtmak ve hayvan sevgisini tüm ülkemize yaymak , güzelliği ve sevgiyi çoğaltmak üzere kitlelere duyuruda bulunmaktır. 22 Mayıs'ta Mavi Kelebekler Gönüllüler Grubu'nu kurduk ve Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'ne düzenli mama yardımına başladık. Derneğin İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan barınaklarındaki 210 tane canımızın barınabilmesi için yeni alınan arsalarına tadilatlar ve kıştan korunma amaçlı kabinler, padoklar aldık. Arsası Almanya'da yaşayan iyi yürekli bir bayana ait olan yere bizde elimizden gelen desteği göstererek, etkinlikler yaparak para veya eşya bağışladık. Kurum ve kuruluşlara seslenerek destek çağrısında bulunduk.