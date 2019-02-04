MaviBahçe Alışveriş Merkezi'nde Sevgi Haftası

İzmir'de, yaptığı etkinlikler ile dikkat çeken MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, şubat ayında dopdolu programlarla İzmirliler ile buluşacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel oluşturulan Sevgi Haftası etkinlikleri kapsamında atölyeler, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir etkinlik programı hazırlandı. Sevgi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 9-10 Şubat tarihleri arasında çocuklara özel ‘Seni Seviyorum' pop up kart ve konuşan kalp yapımı atölyesi gerçekleşecek. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek atölyeye katılan çocuklar, hayal güçlerini el sanatlarına aktarma fırsatı bulacak. Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde bir çok atölyenin yapıldığı alışveriş merkezinde, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel takı atölyesi gerçekleştirilecek. Sevgiyi anlatmanın en anlamlı yolunun el emekleriyle ortaya çıkan hediyeler olduğu mesajını veren atölyeler, MaviBahçe Alışveriş Merkezi içerisinde ücretsiz olarak yapılacak

Sevgililer Günü haftası kapsamında, alışveriş merkezi içerisinde açık sahne konserleri de ziyaretçileri eğlendirecek. 9 Şubat'ta gerçekleşecek konserlere tüm İzmirlilerin ücretsiz katılabileceği, 14 Şubat tarihinde yapılacak dans gösterileri ile etkinliklerin sona ereceği belirtildi. Sevgi Haftası kapsamında devam edecek etkinliklerin yanı sıra, sürpriz hediyeler ve markalara özel kampanyalarda hafta boyunca İzmirliler ile buluşacağı kaydedildi.