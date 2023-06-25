Mavibahçe AVM'de kanlı konser: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavibahçe AVM'nin 3'üncü katındaki konserde sıra kuyruğunda iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Yaralılardan 1'i hastanede yaşam savaşı verirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mavişehir Mahallesi'nde bulunan Mavibahçe AVM'de meydana geldi. AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir iş yerinde “Çakal” isimli rap konser için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine D.Ç. (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 17 yaşındaki D.Ç.'ye olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan D.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.'yi (17) gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.