Mavibahçe AVM'deki konser öncesi cinayetle ilgili 1 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavibahçe AVM'de rapçi Emirhan Çakal konseri öncesi meydana gelen kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, 25 Haziran akşamı Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'nde bulunan Mavibahçe AVM'de meydana geldi. AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal'ın rap konseri için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında, "ters bakma" gerekçesiyle kavga çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konser iptal edildi, 3 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "İzmir Mavibahçe AVM içinde yaşanan olaydan dolayı konserimiz iptal olmuştur. Olayın bizim etkinliğimiz ile bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve H.Ş.'yi (17) gözaltına aldı.

1 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından C.C.A. ve T.T. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi 17 yaşındaki H.Ş. ise tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.