Mavibahçe'de köy pazarı

İzmir'in köylerinden gelen organik taze ürünler, her pazartesi günü MaviBahçe AVM'de tüketici ile buluşuyor. Ege Kadın Buluşmaları iş birliği ile MaviBahçe köprüsündeki pazaryerinde kurulan köy pazarında, zeytinyağından salçaya, meyveden höşmerime ev yapımı doğal ürünler, İzmirliler ile buluşuyor. Dereköy Gökyaka Kooperatifi Üretici Pazarı yarın saat 12.00-20.00 arasından B1 Pazar Köprüsü'nde kurulacak.

Köylerinde kendi yetiştirdikleri ve ürettikleri mahsulleri tüketiciler ile buluşturan kadınlar, İzmirlileri doğal ürünlerle buluşturmanın yanı sıra kendi ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Ege Kadın Buluşmaları İzmir Şubesi Sekreteri Şengül Baysak, 2005 yılından bu yana üreten ve üretmek isteyen kadınlara destek olduklarını belirterek, "Üreten kadınlara, ürettiklerini satabilecek pazarlar yaratıyor, pazarlarda da kendilerine destek oluyoruz. Kendi yetiştirdikleri ya da evlerinde ürettikleri ürünlerin vatandaşlarla buluşmasını sağlıyoruz. Üretici kadınlarımızı tüketici ile buluşturmanın yanı sıra dileyenlere iş edinme kısmında da kurslarımızla yardımcı oluyoruz. Bunu Ege Kadın Buluşmaları olarak, çeşitli kurum, STK ve üniversitelerimizin de işbirliği ile hayata geçiriyoruz. Bu sayede kadınlarımızın üretmelerine ve kazanç sağlamalarına imkan sunuyor, iş edinmelerine de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.