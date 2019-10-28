MaviBahçe'de sonbahar coşkusu

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Sonbahar Festivali coşkulu anlara sahne oldu. Herkes için gösteri ve atölyelerin yer aldığı festivalde Doğakan Manço ve Bedük'ün şarkılarıyla eğlence tavan yaptı.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kent Meydanı'nda iki gün süren festival dopdolu programıyla ziyaretçilerine neşeli ve coşkulu saatler yaşattı. Tamamı ücretsiz olan etkinlikler kapsamında saç tasarım stantlarından balon şovlarına, sihirbaz gösterilerinden maske yapım atölyesine bir çok farklı etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

Doğukan Manço ve Bedük ile kostüm partisi

İzmirlilerin sonbaharın gelişini kutlayacağı festivalin ilk gününde; sevilen şarkıcı Doğukan Manço ile çocuklar için konser verdi. Manço'nun şarkılarıyla eğlenen çocuklar arasında düzenlenen kostüm yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Festival ikinci gün de hız kesmeden devam etti. İkinci gün düzenlenen kostüm yarışmasında birbirinden ilginç kostümler sergilendi. Kostüm yarışmasında ilk üçe girenler ödüllerin sahibi oldu. Yarışmanın hemen ardından sevilen Şarkıcı Bedük, şarkılarıyla herkesi coşturdu.