MaviBahçe'den organ bağışına destek

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan eserler bir hafta boyuncu MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergilendi. İzmir Sağlık Müdürlüğü, organ bağışına verdiği destek nedeniyle AVM Müdürü Rauf Tan Polat'a teşekkür belgesi verdi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve ödülleri geçen ekim ayındaki ITN (International Transplant Network Congress) Kongresi'nde dağıtılan 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nın eserlerinin yer aldığı sergi, MaviBahçe AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye ve yurt dışından karikatür sanatçılarının katıldığı sergi büyük ilgi gördü. Sergi, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil, Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Müge Padır tarafından ziyaret edildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri daha sonra, MaviBahçe Alışveriş Merkezi Müdürü Rauf Tan Polat'a ve Pazarlama Uzmanı Duygu Öztürk‘e gösterdikleri duyarlılık ve verdikleri destek için teşekkür belgesi takdim edildi.