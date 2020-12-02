Mavişehir'deki kıyı projesi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesini hızla sürdürüyor. Mavişehirlilerin sıkıntılarını sona erdirecek 32,5 milyon liralık yatırımın iş bitim tarihinden önce tamamlanması için ekipler yoğun tempoda çalışırken, 2 bin 88 metrelik su içi betonun 500 metresinin tamamlandığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deniz seviyesinin altında kalan Mavişehir'de özellikle denizin yükseldiği dönemlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için başlattığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi çalışmaları hızla sürüyor. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda kısa sürede önemli aşama kaydedildi. Sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2 bin 88 metrelik su içi betonunun 500 metresi tamamlandı. Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimatın da kazısına başlandı.

Deniz suyunun önü kesilecek

Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimat dalga etkisinden alanı koruyacak. Yapılacak kaya tahkimatı deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte olacak; ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 750 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının da yapımı başlıyor. Toplanan sular, mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verilecek. Proje kapsamında vatandaşların denizle bağını güçlendirmek için 55 metre uzunluğunda deniz merdiveni ve çocukların kuşları tanıyacakları su içi sınıfı olacak. Bu alan sanatsal etkinlikler için de kullanılacak. 32,5 milyon liraya mal olacak çalışmalar 2021 yılı Ağustos ayında tamamlanacak.