Meclis gündemi İzmir trafiği oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında İzmir'deki trafik sorununu gündeme getirerek, "Hareket kabiliyeti noktasında felç geçiren İzmir'in bir an önce tedaviye ihtiyacı var" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise, "3 misli bir artış söz konusu. Covid'i biz getirmedik. Covid döneminde vatandaşlara 'toplu taşıma kullanmayın' dendi. İnsanlar özel araçlarla çıkmaya başladı. Dünyanın neresi olursa olsun bu altyapıyı zorlar" cevabını verdi. Mecliste Karşıyaka'nın Atakent ve Bostanlı mahalleleri sınırları içinde kalan ve Emlak Bankası Konutları olarak bilinen binaların dönüşümü de konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantılarının birinci birleşimi, Başkan Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Toplantının başında Torbalı Belediye Başkanı iken hayatını kaybeden İsmail Uygur için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Millet İttifakı grubu adına İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan metni okudu. Cumhur İttifakı grubu adına da MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. TFF 1. Lig Play-Off yarı finalde rakiplerini mağlup ederek Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek olan Altay ve Altınordu hakkında konuşan Başkan Soyer, “Altay ve Altınordu takımlarımız bize büyük sevinç yaşattı. Bu çarşamba hepimiz hem Altaylı hem Altınordulu olacağız. Kazanan İzmir olacak. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Mecliste Denizcilik Komisyonunda görev yapmak üzere CHP'li Hakan Barçın, İbrahim Ali Kılıç, Raşit Dirim, Erhan Uzunoğlu, Ayhan Kaya ve Fikriye Arslan isimli meclis üyeleri AK Partili Mustafa Alper Güldalı, Semih Yalın ve Barış Bükülmez isimli meclis üyeleri seçildi.

“Arkalarında bir amca, dayı olmadığı için mi sahip çıkılmıyor?”

Mecliste Karşıyaka'nın Atakent ve Bostanlı mahalleleri sınırları içinde kalan ve Emlak Bankası Konutları olarak bilinen binaların dönüşümüyle ilgili maddeler de gündeme geldi. AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, bölgedeki vatandaşların hak kaybı yaşadığını öne sürerek, “Daha önce bu salonda dile getirmiştik. Daha önce bir kısmı geçmişti. Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na mahalle halkı gidip şikayetlerini bildirmişti. Uzun uzun konuşmanın anlamı yok. Buradaki sıkıntı o dönem yüzde 40'a kadar inşaat alanı yapılabilirdir, şimdi de onu istiyorlar. İlgili belediye başkanı, ‘buradaki insanlar zengin' demiş. Atakent 8 bin nüfuslu bir mahalledir. 6 bine yakın vatandaşımız etkileniyor. Oraya gitmenizi öneririm. Yüzde 80'e yakın partinize oy çıkıyor. Siyaset için bunu yapmıyoruz. Oradaki insanlar yıllar önce Emlak Bankası'ndan krediyle aldılar. Oradaki insanlara zengin gözüyle bakmayın. Bu arkadaşların arkasında bir amca dayı olmadığı için mi sahip çıkılmıyor? Bazı meclis üyeleri gidiyor, oradaki vatandaşı tehdit ediyor. Bu insanlar yüzde 40 yapılaşma istiyorlar. Bir gidip oturun, görüşün. Genel Başkanınızın da sözü var. Halkın yanında çözülmesi gereken sorun vara lütfen halkın yanında çözün diyor. Lütfen halkın yanında çözün” dedi.

“Hiçbir meclis üyesi gidip tehdit etmez”

CHP'li meclis üyesi Murat Aydın ise, “Bu konu mecliste önceden konuşuldu. ‘Kazanılmış haklarda bir sınırlama yapmıyoruz' demiştik. Emlak Konut'un bu yerleri yaparken anlayışı o günkü anlayıştı. Burada 0.40'tan fazla olan yerler de var. Onlar da korunuyor. 2 bin küsur metrekare boşluk alanı koruyoruz. Konut yoğunluğumuz var. Biz bu boşlukların korunmasını istiyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı ve meclis üyeleri bu mahallelerde yaşayan, yaşayanlarla görüşmüş insanlardır. Hiçbir meclis üyesi gidip tehdit etmez. Böyle bir şey varsa mahkeme oradadır. CHP, zenginlerin, yoksulların, kadınların, çocukların, herkesin haklarını korur. Kimseyi, ‘onlar zengin' diye tanımlamaz. Verilen kararlar yanlış olabilir, tartışılabilir. Genel başkanımızın sözü de nettir. Orada yaşayanların lehine sorunların çözülmesini ister” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet Mahallesi'ndeki gibi olmasın”

Yeniden söz alan Boztepe de, “Bölgeyi çok iyi bilenlerdenim. Çocukluğum oralarda geçti. O inşaatlarda çalıştım. Niye bu insanlarla bir araya gelmiyoruz? Cumhuriyet Mahallesi'nde size Ankara'dan talimat geldi, iptal ettiniz. Burada da aynısı olmasın. O zaman oralara niye ruhsat verdiniz? Burada bir hak kaybı var” ifadelerine yer verdi.

“Planlara itiraz oranı yüzde 10 üzerine çıkmadı”

Konu hakkında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay şunları söyledi:

“Hüsnü Bey'e bu konuyla ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Bu bölgede inşaatı artırmak için pek çok insanın çabası var. Bin kere cevap verdik. Bizden önceki dönemde böyle bir ruhsat verilmiş. Sorun buradan çıktı. Alanın dokusunun bozulacağı anlaşılınca mahalle halkı şiddetli tepki göstermiş. Bizim dönemimizde bir parselde riskli yapı kararı aldırılmış, bina yıkılmış, ön ruhsat işlemi yapılmış. Kesin ruhsat işlemi geldiğinde biz Büyükşehir ve bölge halkına sorarak inceledik. Bu bölgenin planlama alanı dışında kaldığını öğrendik. Plan yapılması konusunda Büyükşehir ile fikir birliğine vardık. Buradaki insanlar mevcut dokunun bozulmasını istemiyorlar. Planlara itiraz oranı yüzde 10 üzerine çıkmadı. Aldığım teşekkür mesajlarının sayısını bilmiyorum. Hüsnü Bey ile gezebiliriz. Biz hiç kimseye ‘bu bölgedeki insanlar zengin' diye bir cümle kurmadık. CHP'den böyle insanlar çıkmaz. Bu bize yapıştırılmış sözdür. Kabul etmiyorum.”

Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

"Hareket kabiliyeti sıfırlanmış ve felç olmuş halde"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, trafik sorununa ilişkin şu eleştirilerini yöneltti:

"İzmir'de ciddi bir sorun var. İzmir adeta hareket kabiliyeti sıfırlanmış ve felç olmuş halde. Bunun sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediyesi. Siyasi sorumlusu da belediyenin başkanı. İzmir'in ana arterleri ve ara sokakları dahil olmak üzere inanılmaz bir trafik var. 5 yıl önce trafiğin belli saatleri vardı. Bugün geldiğimiz noktada trafik sabah 8'de başlıyor, akşam bazen 22'ye kadar devam ediyor ve haftanın her günü trafik var. Siz 1 milyon 250 bin araca çıktı, araç sayısının artması nedeniyle bir şey yapamıyoruz açıklaması kabul edilebilir değil. Alternatif yolların hiçbiri yapılmadı, yapılmak için adım atılmadı. Kavşak düzenlemesi ile ilgili adım atılmadı. Bazı noktalarda bazı dokunuşlar yapıldı. Onun da fizibilitesinin çok sağlıklı yapıldığını sanmıyorum. Trafik sorununa el atılmış gibi davranıldı. İzmir'e büyük bir kötülük yapılıyor. Trafik sorunu uzun yıllardır olduğu gibi 2 yıldır ele alınmadı. Hareket kabiliyeti noktasında felç geçiren İzmir'in bir an önce tedaviye ihtiyacı var."

"1 milyon 450 bin araç dışarı çıktı"

Hızal'a cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ise, "Trafik, dünyanın hangi metropolüne giderseniz gidin sorundur. Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardı. Fırat'ın kenarında koyun kaybolsa benden bileceksiniz derdi. Dünyanın başına bela bir pandemi var. 26 Nisan'da bu ülke kapandı. 687 bin araç çıktı yola. 17 Mayıs'ta kapanma bitti, herkes hurra dışarı koştu. 1 milyon 450 bin araç dışarı çıktı. Yol aynı. Bazı yerlerde çalışma da yapıyoruz. Hakkaniyetli, vicdanlı davranacağız. 17 Mayıs'ta 1 milyon 450 bin araç yola çıktıysa tıkanır bu yol arkadaşlar" dedi.

"Covid'i biz getirmedik"

Trafik konusunda açıklama yapan Başkan Soyer, "3 misli bir artış söz konusu. Covid'i biz getirmedik. Covid döneminde vatandaşlara 'toplu taşıma kullanmayın' dendi. İnsanlar özel araçlarla çıkmaya başladı. Dünyanın neresi olursa olsun bu altyapıyı zorlar. Türkiye'de hükümetin bir metre tüneli, metrosu olmayan tek kent İzmir. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Hiç boş durmuyoruz. 'Mış' gibi yapmıyoruz. Altın dokunuşlarımız devam edecek. Ciddi sorun var ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu çözme gücüne muktedirdir. El birliği ile çözüm üreteceğiz" diye konuştu.