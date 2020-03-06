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Meclis üyesinden örnek davranış

Dikili Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Güveli, Dikili Belediyesinden her ay aldığı meclis özlük haklarının yarısını şehit ailelerin vakfına, kalan diğer yarısını da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladığını açıkladı.


Dikili Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Güveli, Dikili Belediyesi meclis görüşmelerinde yaptığı açıklamada “Aldığım özlük haklarının yarısını şehit ailelerin vakfına, kalan diğer yarısını da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyorum. Meclis üyeliğim devam ettiği sürece havalesinin yapılmasını istiyorum ve yanımda olacak arkadaşlara da şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

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