Medical Park İzmir Hastanesinde 3'üncü kez belge gururu

Avrupa Kalite Vakfı tarafından verilen, Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülünün yanı sıra uluslararası JCI akreditasyonuna sahip olan Medical Park İzmir Hastanesi, bu yıl da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından verilen ISO 10002 belgesini 3'üncü kez aldı.

Hastanenin yönetim anlayışının temelinde hasta ve çalışan memnuniyeti olduğunu belirten Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, "Bizim temel önceliğimiz hiçbir koşul beklemeden hastaların memnuniyetini sağlayacak hizmeti karşılamaya odaklanmaktır. Bu doğrultuda hasta ihtiyaçlarını anlayarak, onlara en iyi sağlık hizmetini sunmak ve kendileriyle birlikte olan hasta yakınlarını da hastanede bulundukları sürece memnun edecek hizmet anlayışımızdan asla ödün vermiyoruz. Üç yıldır hasta geri bildirimleri kalite yönetim sistemi ile çalışanlarımızın da katkılarıyla birlikte hastalarımızdan gelen her geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Bu geri bildirimleri iyileşme, gelişme çalışmalarımızda kullanmayı hedef alıyor ve başarıyoruz" dedi.