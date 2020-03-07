“Medical Park İzmir Hastanesinde kadın çalışan oranı yüzde 84”

Medical Park İzmir Hastanesi Ata Salonunda, Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile yapılan organizasyonda konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Birleşmiş Milletler'in 16 Aralık 1977 tarihindeki genel kurulunda 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildiğini ve insan hakları temelinde kadınların siyasi bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, politik ve sosyal başarılarının gündeme gelmesi için fırsat oluşturan özel bir gün olduğunu belirterek, hastanelerinde de bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Dünya'da kadın çalışan istihdamının günümüzde en önemli problem olduğunu belirten Kubba, “Halihazırda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre küresel anlamda istihdam edilenlerin içinde kadın çalışanların oranı maalesef çok düşük. Ülkemizde ise yüzde 30'ları bile bulmuyor. Bu oran, Avrupa ortalamasının yüzde 50'ler seviyesini geçiyor. Sağlık sektöründe nispeten yüksek olan rakamların, Medical Park İzmir Hastanesi ile İŞKUR'un ortak yaptığı çalışmalar kapsamında, hastanemizde, yüzde 84 kadın istihdam rakamı ile bir rekora ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Atatürk'ün,1934 yılında henüz bir çok Avrupa ülkesinde bu haklar yokken, bir dizi yasa değişikliği ile Türk kadınlarını, milletvekili dahil seçme ve seçilme haklarına kavuşturduğunu anımsatan Veysi Kubba, o zamandan günümüze, Türk kadınlarının bir çok başarıya imza attığını, geldiğimiz noktada, ülkemizin hakkettiği müreffeh seviyelere ulaşması için kadınların toplam işgücü paylarındaki artışın gerekliliğine vurgu yaptı.