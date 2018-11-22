Medical Park İzmir'e büyük onur

Medical Park İzmir Hastanesi, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliği ile düzenlenen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde, bu yıl ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi' almaya hak kazandı.

13-14 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin ev sahipliğinde "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen 27. Kalite Kongresi'de kurumlar, Türkiye mükemmellik ödüllerinin sahibi olurken, "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" alan kuruluşlar arasında Medical Park İzmir Hastanesi de yer aldı.

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Ege Bölgesi'nde ilk kez bir hastanenin böylesi bir yetkinlik belgesi almaya hak kazandığını belirterek, "Kalite yolculuğu konusunda kurumumuz, bu yolculuğa başladığından bugüne dek adım adım gerekli çalışmaları yaparak İzmir'i iyi bir yere getirmek için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Kaliteli bir kurum olabilme güvenini topluma verme konusunda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Geçen sene Ege Bölgesi'nde büyük ödülü aldık; ama hedefimiz ulusal bazda bunu tescil ettirmekti. Ulusal bazda da Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni almaya layık görüldük. Biz daha bu yolun başındayız. Bizim hedefimiz tekrar müracaat edip mükemmellikte büyük ödülü almak olacak. Bu büyük ödülü İzmir'e getirmek istiyoruz. Bunun için ekip arkadaşlarımız ile birlikte gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç da, "Kalite içinin doldurulması zor ve süreklilik getiren bir kavramdır. Kalite kişiye göre değişmektedir ancak literatürde müşteri beklentisinin sürekli aşıldığı kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sağlık sektöründe kalitede mükemmelliğe talip olmak hakikatten çok iddialıydı. Bu aşamada Veysi Beyin ve ekibinin bu uzun yolculuktaki cesur kararından dolayı onları kutluyorum. Kalite kavramını topluma yayabilmekle ilgili bir üst bilince ve kolektif yaşam şekline ihtiyacımız var" diye konuştu.